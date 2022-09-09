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遊民人口增速放緩 街道觀感仍糟糕

記者趙健／綜合報導
LAHSA洛杉磯縣遊民人口統計。 記者趙健／製圖
LAHSA洛杉磯縣遊民人口統計。 記者趙健／製圖

洛杉磯無家者服務管理局（LAHSA）9月8日發布最新統計結果，顯示洛杉磯縣遊民人口和2020年統計結果相比增長4.1%，其中，洛杉磯市遊民人口增長1.7%。官員表示，與之前年份相比，今年遊民增速有所放緩。

據LAHSA於2022年2月22日至24日進行的統計數據顯示，洛縣遊民人口約6.9萬人，其中洛市遊民人口約4.2萬人。在2019年1月時，洛縣遊民人口為5.9萬；到了2020年1月，該數字飆升至6.6萬人，其中洛市在2019年和 2020年的數據分別為3.6萬和4.1萬。

但南加州大學無家者政策研究所所長Gary Painter提醒，不要將增速放緩解讀為真正意義的好轉，並稱遊民人數自2010年中期開始在持續增加。自2018年以來，洛縣遊民人口增加25.9%，其中洛市增長高達31.9%。

官員們還補充道，在大流行初期，為保護無家者的健康，暫停了很多街道營地的清掃工作，使得遊民營地面積擴大。LAHSA代理執行董事Molly Rysman指出，這種現象使得「街道看起來很糟糕，人數統計的結果與視覺上的感受有些脫節。」有調查顯示，如今每輛汽車、帳篷或房車裡居住的人變得愈來愈少。

該統計還發現，某些社區面臨的挑戰遠高於其他社區。儘管人口總數有所下降，但拉丁裔遊民的比例卻上升26%。專家分析，由於一些政策影響，未經授權在美國工作的移民無法獲得聯邦失業救濟金，使得近年來許多拉丁裔人群流落街頭的情況明顯增多。非裔遊民比重仍然較大，雖然總人口占比9%，但在今年的統計中非裔遊民卻占了30%。

今年的統計工作原定1月25日至27日進行，但在新冠變種Omicron的影響下，洛縣新冠病例激增，迫使統計工作延期一個月後才得以進行。之後又因聯邦住房和都市發展部需要對數據進行驗證而推遲了統計發布的日期。

遊民 洛縣 洛杉磯

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