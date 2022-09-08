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用電量破紀錄險斷電 加州府發警示簡訊節電奏效

編譯組／綜合報導
加州州長紐森表示，以簡訊提醒民眾節電並非常態措施，州府真的是逼到萬不得已才會使用。（CBS）
加州州長紐森表示，以簡訊提醒民眾節電並非常態措施，州府真的是逼到萬不得已才會使用。（CBS）

加州州長紐森7日到訪比佛利山，在談到6日用電量破紀錄，差點出現的斷電危機時表示，州府經過慎重考慮後才對加州民眾的2700萬台手機發出警示簡訊，呼籲民眾減少用電以免電廠被迫必須分區供電，「結果出乎意料，加州用電瞬間減少2600千瓩」，顯見簡訊警示效力強大。

但是紐森也指出，面對熱浪，加州政府內部討論了至少四至五天還是不能決定到底要不要發手機警示，直到6日危機真正降臨，他們才決定放手一試，最後的結果確實驚人。但是紐森強調，過度使用手機簡訊，將使得民眾對於這類簡訊轉趨無感，因此他們希望非緊要關頭不要再用到簡訊系統，因為這樣民眾真的收到警示時才會當真。

加州連日來面臨高溫熱浪，加州獨立電力供應系統商（Cal-ISO）為了滿足用電需求已經左支右絀，單是6日當天的用電量就破了紀錄，達到5萬2061千瓩，打破2006年的5萬270千瓩。如果不是州府的簡訊見效，分區斷電勢在必行。

紐森強調， Cal-ISO 6日午後將「能源緊急警示」（Energy Emergency Alert）調升為三級，分區供電勢在必行，所以州府才會放手一試，在6日下午6時發出簡訊，結果2700萬封簡訊確實奏效，用電量快速減少2600千瓩，如果不是民眾配合、反應快速，加州真的會面臨持續分區停電的尷尬場面。

Cal-ISO初估7日的用量仍將達5萬1164千瓩，8日5萬1318千瓩。為此，7日午間已經發布一級「能源緊急警示」（Energy Emergency Alert），下午4至9時再發布節電警示（Flex Alert），希望住宅與工業用戶節省用電。

加州 紐森 手機

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