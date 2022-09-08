南加就業率增 加薪幅度落後全美均值

南加招聘會現場。（記者朱敏梓／攝影）

根據「Survey says」數據顯示，與加州 其他地方的同齡人相比，南加 州的工人正在享受更快的就業 增長和更高的工資。

來自雇主記錄的「招聘和薪酬統計數據」的季度統計，南加州截至3月份的12個月內，增加了54萬550名員工，使總員工人數增加到770萬人，增長7.5%。加州其他地區的員工人數為72萬9700人至1000萬人，僅增長4.3%。與此同時，南加州的平均周工資上漲了4%，達到每周1397元。加州其他地區的工資下降了0.6%，至每周1834 元。

今年的招聘迅速增長恰恰反映了加州在2021年初的就業反彈速度非常緩慢，隨著經濟復甦，全州各個行業都在增快招聘速度，尤其是在旅遊、餐飲、娛樂和零售等面向消費者的行業。不過，這些類型的工作崗位中存在一些市場最低工資崗位，壓低了平均工資。

在南加州，截至3月的12個月中，就業和薪酬增長顯著，從各個主要城市來看，河濱縣（Riverside）工作崗位增加 9%至81萬500人，工資增加3.9%至1034 元。

洛杉磯縣工作崗位增加7.7%至446萬人，工資增加3.7%至1487元；聖伯納汀諾縣（San Bernardino）工作崗位增加6.8%至82萬9900人，工資增加5.3%至1053元；橙縣（Orange County）工作崗位增加6.7%至161萬人，工資增加4.3%至1510元。

這四個縣7.5%的就業增長也超過美國其他地區。除加州外，全美過去一年的就業人數增加580萬人，達到1.3億人，增長速度為6.1% 。