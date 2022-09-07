羅蘭岡、天普多起搶案 3嫌被控多項重罪

洛杉磯縣檢察長賈斯康（右二）發表三名嫌犯罪行，記者會中分別以西班牙語、中文、英文輪番發布。（記者張庭瑜／攝影）

犯下驚動華人社區的羅蘭岡 搶案（Rowland Heights），及天普 市（Temple City ）打劫案的三名罪犯，9月6日（周二）分別被指控六到12項不等重罪，包括搶劫及虐待老人等罪名。

涉嫌犯下多起搶案的三名罪犯為，25歲的托馬斯（Dangelo Thomas）、21歲的瓦特（Demoryie Watts）及21歲的巴勒姆（Eric Burham）。

洛縣 檢察長賈斯康(George Gascon) 6日在記者會中宣布，托馬斯被控12項二級搶劫罪和三項虐待老人罪，瓦特被控六項二級搶劫罪和一項虐待老人罪，巴勒姆被控一項二級搶劫罪。托馬斯和瓦特另外並面臨個人使用槍枝的特殊指控。三位嫌犯都將於洛縣波莫那（Pomona）法庭分院N部門接受傳訊。

據了解，托馬斯和瓦特7月9日在羅蘭岡大華超市停車場多次以手槍襲擊被害男子，以便強奪其配戴的勞力士手表，造成受害者重傷。 托馬斯今年4月也在格蘭岱街（Glendale Ave）500號街區犯下搶案，造成一名40歲男子損失勞力士手表、珠寶和現金。5月9日在羅斯密（Rosemead）、拉朋地（La Puente）和天普市（Temple City）連續兩小時之內犯下三起不同搶案，成功搶得勞力士手表、名牌錢包和現金。

三名被告並在5月11日於格蘭岱市（Glendale）聖費南度路（San Fernando Road）3800街區打劫一名35歲女子和一名31歲男子。 並在之後的一周，在橙縣（Orange County）富樂頓市（Fullerton）搶劫兩人，搶走約1萬元。托馬斯及瓦特坦承6月在天普市犯下兩起不同搶案，搶得約1萬4千元，警局對此仍在調查中。

賈斯康表示，當局仍在調查三人是否犯下更多罪行。而對於受害者是否已拿回個人物品，他表示不清楚。