我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

羅蘭岡、天普多起搶案 3嫌被控多項重罪

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康（右二）發表三名嫌犯罪行，記者會中分別以西班牙語、中文、英文輪番發布。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康（右二）發表三名嫌犯罪行，記者會中分別以西班牙語、中文、英文輪番發布。（記者張庭瑜／攝影）

犯下驚動華人社區的羅蘭岡搶案（Rowland Heights），及天普市（Temple City ）打劫案的三名罪犯，9月6日（周二）分別被指控六到12項不等重罪，包括搶劫及虐待老人等罪名。

涉嫌犯下多起搶案的三名罪犯為，25歲的托馬斯（Dangelo Thomas）、21歲的瓦特（Demoryie Watts）及21歲的巴勒姆（Eric Burham）。

洛縣檢察長賈斯康(George Gascon) 6日在記者會中宣布，托馬斯被控12項二級搶劫罪和三項虐待老人罪，瓦特被控六項二級搶劫罪和一項虐待老人罪，巴勒姆被控一項二級搶劫罪。托馬斯和瓦特另外並面臨個人使用槍枝的特殊指控。三位嫌犯都將於洛縣波莫那（Pomona）法庭分院N部門接受傳訊。

 據了解，托馬斯和瓦特7月9日在羅蘭岡大華超市停車場多次以手槍襲擊被害男子，以便強奪其配戴的勞力士手表，造成受害者重傷。 托馬斯今年4月也在格蘭岱街（Glendale Ave）500號街區犯下搶案，造成一名40歲男子損失勞力士手表、珠寶和現金。5月9日在羅斯密（Rosemead）、拉朋地（La Puente）和天普市（Temple City）連續兩小時之內犯下三起不同搶案，成功搶得勞力士手表、名牌錢包和現金。

三名被告並在5月11日於格蘭岱市（Glendale）聖費南度路（San Fernando Road）3800街區打劫一名35歲女子和一名31歲男子。 並在之後的一周，在橙縣（Orange County）富樂頓市（Fullerton）搶劫兩人，搶走約1萬元。托馬斯及瓦特坦承6月在天普市犯下兩起不同搶案，搶得約1萬4千元，警局對此仍在調查中。

賈斯康表示，當局仍在調查三人是否犯下更多罪行。而對於受害者是否已拿回個人物品，他表示不清楚。

天普 洛縣 羅蘭岡

上一則

不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活

下一則

維修管線 聖谷、馬里布等地400萬戶室外禁澆水15天

延伸閱讀

世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹
羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網

羅蘭岡超市停車場搶案 第2嫌落網
洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網

洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網
中餐館堅持兩年 轉虧為盈

中餐館堅持兩年 轉虧為盈
羅蘭岡入室搶案 95歲1眼失明、腿截肢華翁遭痛毆不治

羅蘭岡入室搶案 95歲1眼失明、腿截肢華翁遭痛毆不治
爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

熱門新聞

近幾年火爆螺螄粉的酸筍味道可謂一騎絕塵，有華人甚至不堪忍受而搬家。（讀者提供）

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

2022-09-03 02:13
籌碼被搶的受害人前往的賭場，自7月中旬開始籌碼優惠活動。（圖片由受害者提供）

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

2022-09-04 21:33
好市多13元的超便宜月餅，值不值得購買。

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

2022-09-02 14:53
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

2022-09-01 02:20
這款月餅售價13.49元。（記者陳開╱攝影）

通膨影響 南加好市多月餅熱銷

2022-09-05 14:46

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品