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維修管線 聖谷、馬里布等地400萬戶室外禁澆水15天

編譯組／綜合報導
黃色地區為9月6日起進一步限水的區域。灰色地區為6月1日起即受到限水影響的區域。（KTLA）
黃色地區為9月6日起進一步限水的區域。灰色地區為6月1日起即受到限水影響的區域。（KTLA）

南加大都會水務局（MWD）6日宣布，包括洛杉磯縣南部多數地區、馬里布（Malibu）、比佛利山（Beverly Hills）、聖費南度谷（San Fernando Valley）與聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的400萬用戶，都將自即日起停止戶外澆灌15天，室內用水也受到大幅限制。

大都會水務局8月時就已宣布，可能會在9月6日至20日間大幅減少部分地區的供水，以修復科羅拉多河至南加地區的輸水管線漏水問題。4月時發現漏水情形時，大都會水務局已經採取緊急補救措施，但是現今問題已經惡化到非得全面更換不可了，因此輸水管線必須全面停水，以便完成全面更換。

科羅拉多河的水源終止後，南加地區的多數都將仰賴「加州供水計畫」（State Water Project），但北水南運額度今年本來就已受限，因此大都會水務局在宣布大幅減少供水的同時，也呼籲民眾不要過度擔心園藝植物，因為管線已經到了非換不可的地步了，忍耐兩周才能解決眼前與未來的問題。

大都會水務局也做出以下建議，

戶外植物

・全面停止澆灌。

・兩周的缺水不會讓草坪死光光，雖然看來會有點枯萎，但是當恢復澆灌後，它們會生機再現。

・不要修剪草坪，也要減少在其上的遊玩活動或停放車輛。

室內用水

・在淋浴頭下擺個水桶以接收等水加溫時的餘水，可用來澆灌室內植物、敏感的戶外植物，或是受到強烈日曬的特定草坪。

・淋浴時間以五分鐘為限。

・洗碗盤時不要讓水一直流，換用小桶接水洗碗，洗完後的「灰水」可以用來澆灌植物。

大都會 南加大 加州

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