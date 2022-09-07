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加州熱浪最遲延續到8日 周末略降溫

洛杉磯訊
加州州長紐森。（紐森臉書）
加州州長紐森。（紐森臉書）

正在加州延燒的熱浪將最遲延續到8日（周四），但氣溫不會超過剛過去的勞工節長周末創下的高溫紀錄。不過加州仍然面臨高溫帶來的負面影響，其中包括停電、公眾健康以及潛在的火災隱患。

加州州長紐森在6日發布的推特視頻表示，加州正在經歷破紀錄的高溫天氣，這股熱浪持續時間最長，氣溫高達三位數。他在視頻中說，戶外風險很高且一觸即發。他還表示這是美西地區在9月所經歷過的最長，且最熱的熱浪。

國家氣象局表示，6日高溫將持續，南加州大部分都會區在華氏90度以上，內陸山谷地區將出現最高115度高溫，但仍未超過剛過去的勞工節長周末所創下的高溫紀錄。

洛杉磯市中心、爾灣以及安那罕預計會出現最高華氏95度的氣溫，棕櫚泉市將會達115度高溫，布班克最高氣溫為102度。

國家氣象局預測這股熱浪將持續到8日，周末會略有降溫。

加州官方6日發布高溫警報，希望通過部分地區志願性地節省用電，可以在用電高峰期避免停電。下午和傍晚是節省用電的關鍵期，官方呼籲加州人應將空調溫度調到78度或以上，並且關閉非必須的電燈。加州獨立電力系統營運商執行長梅澤爾（Elliot Mainzer）強調，節省用電的重要性，「由於我們正在經歷破紀錄的高溫環境，所以我們要節省以往兩到三倍的用電。」現在的高溫警告，要求加州人至少節省2%的用電量。

在高溫天氣環境下，應該即時關注有關天氣的新聞消息，盡量待在室內且穿著涼爽的服裝，小心跟高溫有關的病症，保持體內有充足水分，且關注家中最容易受傷的群體，例如老人和小朋友。

高溫 加州 熱浪

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