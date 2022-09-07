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不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活

記者啟鉻／洛杉磯報導
運動愛好者梁宏武（後左一）與親友們出海避暑。（梁宏武提供）
運動愛好者梁宏武（後左一）與親友們出海避暑。（梁宏武提供）

今年勞工節長周末遭遇高溫天氣，但南加華人並未因此對戶外活動卻步，有的結伴到海邊潛水釣魚，有的則乘坐列車欣賞自然風景，甚至有人在酷熱下騎自行車去海邊，大家紛紛忘卻酷熱體會生活樂趣。

居住橙縣的運動愛好者梁宏武與家人及友人，利用長周末假期到海濱避暑。他們3日到拉古納灘潛水，欣賞海中各種觀賞魚。他說陸地溫度百餘度，海濱溫度也比往常高，但海水溫度在華氏50度至60度間，很適合下海游泳潛水。4日他們又趕赴馬里布海濱，白天乘坐遊艇，晚上在露營區紮營，大家一起暢飲聊天。5日，又到Channel Island 釣魚，體驗海島釣魚樂趣。

一些居民在海邊露營地紮營。（受訪者提供）
一些居民在海邊露營地紮營。（受訪者提供）

他說，每年勞工節長周末假期，幾位經常在一起的好朋友都會安排不同出遊內容，今年因為天氣太熱，到海邊避暑是相當愜意休閒的出遊方式。

海濱衝浪避暑。（受訪者提供）
海濱衝浪避暑。（受訪者提供）

諾可市從事餐飲工作的魏先生，則利用3日和4日的大都會捷運系統（Metrolink）提供的優惠票價，到海邊幾個城市遊玩。他說，坐在列車上享受著冷氣，欣賞列車經過的兩邊自然風光，讓心情更放鬆。到了Oceanside，欣賞海濱景色，飛翔的海鳥，年輕人衝浪，到海濱咖啡屋慢慢品味一杯咖啡，滿眼都是好風景。雖然在疫情中餐飲生意受到衝擊，但長周末乘坐列車，能讓他暫時忘卻煩惱，體會到生活樂趣。

東洛杉磯社區學院劉榮文教授，平時就喜歡騎自行車健身。他4日上午騎行赴海濱城市杭廷頓灘（Huntington Beach）。他是先駕車到達唐尼市停在聖蓋博河畔的停車場，然後騎自行車順著自行車道前往杭廷頓灘，去回路程大約50英里。到達目的地後，餓了就找一家餐廳，一邊品嚐美食喝著啤酒，一邊欣賞街頭風景。返回時，在Bolsa Chica State Beach欣賞樂隊Marisa Corvo和Reflexx的兩場沙灘音樂會。一整天雖然騎車有些疲乏，但很休閒放鬆，也積累了創作素材。

東洛杉磯學院劉榮文教授騎腳踏車健行。（劉榮文提供）
東洛杉磯學院劉榮文教授騎腳踏車健行。（劉榮文提供）

不過也有華人囿於治安、天熱和油價等因素，選擇在家休息。西柯汶那市公司業者高先生，平時因工作較忙，難得有休閒時光，所以趁勞工節長周末假期，給自己放個假，在家充分放鬆身心。他說，疫情尚未徹底結束，還需多加留意，所以他選擇在家讀自己喜歡的書，好好的把握休閒時光。

沙灘上音樂會現場避暑的人們。（受訪者提供）
沙灘上音樂會現場避暑的人們。（受訪者提供）

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