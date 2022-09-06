核桃華協會長吃晚餐 特斯拉窗被砸

楊達賢駕駛的特斯拉車右側後車窗被竊賊擊碎。（受訪者提供）

南加州聖蓋博谷東區連續發生餐飲購物廣場顧客的汽車被砸，車內財物被竊案。9月5日勞工節前夕，也就是4日晚，核桃市華人 協會會長楊達賢全家到工業市 一家餐廳就餐，吃好準備回家時，赫然發現車窗被砸。當晚另一顧客車窗也被砸，有財物損失。

楊達賢表示，知道砸車案多發，但沒想到會碰到。提醒華人外出購物就餐消費時，不要將值錢物品放在車內，同時小心居家安全，做好鄰里守望相助。

楊達賢也是東區「社區治安人人有責」民間維安團體成員。她說，9月4日晚7時30分左右，與家人到工業市Gale街與Plaza路交匯處的餐飲廣場吃晚餐。由於當時餐廳客人很多，前面停車場已經停滿車，就將自己的特斯拉車，停在不遠處的一家店鋪前。大約近9時就餐結束，與家人走到車子旁邊時，發現情況異常，車子後窗右側的地面散落了許多碎玻璃。

楊達賢並很驚訝地發現，自己車右側後面的車窗被擊碎，意識到遭遇竊賊。她急忙打開車門，看見後座椅被放下。她說，因為特斯拉後備箱很難打開，竊賊很可能就將車窗擊碎，試圖從車子裡面看有什麼值錢物品。當時她車子的後備箱放了一個深色包包，裡面沒有值錢東西；後座還有一張白色包裝紙，倒是很顯眼。她猜想，可能夜色中車內的白色包裝紙吸引了竊賊窺視，以為是貴重物品，就擊碎車窗試圖偷竊。提及並沒有什麼貴重物品損失，只是擊碎的車窗需要花數百元修補。

特斯拉車窗被砸。（受訪者提供）

她說，案發廣場照明燈不是很明亮，尤其是停車地點，因為是另一商家的停車場，商家已經下班，所以燈光很昏暗，她就餐的餐廳外面的燈光還比較亮。餐館員工知道砸車發生，還過來協助她打掃清理車內的碎玻璃。案發當晚，同一廣場另一輛車車窗也被砸。當時她看見有幾名顧客就餐出來時，發現車窗被擊碎，估計車內有財物損失。她和家人當時因為有事急著回家，沒有報警，準備次日到負責轄區治安的洛縣警局工業市分局報警。

本報記者9月5日到案發的餐飲廣場探訪，發現廣場並無保安人員巡邏，多數商家並因勞工節員工放假歇業。一家依舊開張的餐廳女服務生表示，她工作近兩個月，知道的砸車盜取車內財物案至少有兩起。但覺得人身安全還是可以的。另外，有的商家員工已經獲悉前一晚發生的砸車案，也有員工表示不知情。

楊達賢表示，上次經歷的車子被竊案發生在20年前。當時去朋地山購物中心一家電影院 看電影，駕駛的豐田車被盜，等到警方發現時，她車子的輪胎已經被卸掉，車子已經報廢，警方也未找到嫌犯。至於近期雖然聽到各地發生各種竊案，尤其是砸車窗偷車內財物的案例不少，卻從未想過自己會中招。她將遭遇發到群組裡，一些成員說也曾有過類似經歷，西區一帶的中餐廳也曾有多輛汽車的車窗被砸。

案發餐飲廣場的部分商家工作人員，5日才獲悉前一晚有汽車被竊賊擊碎車窗。（記者啟鉻／攝影）

楊達賢因親身遭遇提醒大家，華人已成為竊賊目標，外出購物或餐飲絕對不要露財，更不要將值錢物品放在車內，避免竊賊見財起意，一旦案發要立即報警。同時也要注意居家和社區安全，千萬不要將過多現鈔等貴重物品存放家中，做好鄰里守望相助也很重要。