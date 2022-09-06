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酷暑勞工節 上崗工人吐心聲

記者趙健／洛杉磯報導
拍照前，Zatana告訴我，很後悔今天沒有佩戴制服的領帶。（記者趙健／攝影）
拍照前，Zatana告訴我，很後悔今天沒有佩戴制服的領帶。（記者趙健／攝影）

對許多人來說，勞工節意味著休息，是對大半年辛苦工作的一個小小的獎勵。但就這一天，也仍然有很多無法休息的勞動者需要繼續工作，其中不乏一些為大企業工作的勞工，他們甚至不會獲得任何加班酬勞。

本報記者5日即採訪了一些在酷暑中仍堅持工作的勞動者：

公寓保安Zatana

像往常一樣，Zatana坐在公寓入口的一個角落，半張臉被顯示器擋住。當她發現記者走進來後，對記者笑了笑。記者連忙上前，向她表明來意。她告訴記者，她是在五、六年前加入這個行業。除了偶爾遇到不可理喻的流浪漢或醉漢之外，這份工作很不錯。

因為安保工作是24/7不間斷輪流工作，她並沒有所謂的對節假日的期待，更沒想過要去慶祝和計畫什麼的。反而，在節假日上班能得到平時1.5倍工資，反倒令她很開心。

亞馬遜外包員工Ron和他的手推車。（記者趙健／攝影）
亞馬遜外包員工Ron和他的手推車。（記者趙健／攝影）

亞馬遜外包快遞員Ron

正在烈日運送包裹的Ron很明顯沒有那麼開心，他在勞工節的工資與平時一樣。他說，雖然他穿著亞馬遜工作服，使用著亞馬遜的工作系統，專職為亞馬遜送貨，但他卻不能享受亞馬遜員工待遇。因為他是亞馬遜外包公司裡的一名獨立合同員工（Independent Contractor），他無法享受亞馬遜的福利，也不具備加入工會的資格。

而外包公司並沒有把勞工節設為假日，所以不會額外給勞工支付加班費。

Edwin忙碌的背影。（記者趙健／攝影）
Edwin忙碌的背影。（記者趙健／攝影）

保潔員Edwin

Edwin是保潔工人，儘管工作的大部分時間需要和垃圾打交道，但實際上他是受訪對象中收入最高的那一位。他說他每天工作八小時，一周工作五天，但在節假日會有1.5倍工資，且所有保險都非常齊全。

被問及「看來你對自己的工作很滿意？」他不好意思的笑了，「對呀，每天可以呼吸新鮮空氣，還可以運動。這有什麼不好呢？」

倉庫揀貨員陳先生

電話裡，操著點方言口音的陳先生說，他是在物流公司負責倉庫揀貨工作的，每天的工作內容就是搬搬扛扛、盤點庫存。每小時能賺18美元。他已經很滿意，沒有加班費也無所謂，只要有個可以長期穩定工作的地方就可以了。

營業中的中餐廳。（記者趙健／攝影）
營業中的中餐廳。（記者趙健／攝影）

在走訪的尾聲，記者在一家小型中餐館門口遇上了正要離開的老闆。在記者追問他是否願意在節假日給自己員工多付一些工資時，這位不願透露姓名的老闆只說了一句：「加州工資已經很高啦！只有大公司才會給加班費，小本生意生存下來都很困難！」，接著便鑽進自己的貨車匆匆離去。

加州對休假的規定

加州法律不強制要求雇主必須在節日時讓雇員休息，或在節日期間向雇員支付額外的工资。而且，也沒有強制規定雇主必須向僱員提供休假時間。此外，雇主也可以針對不同員工制定有區別的休假及病假政策。例如，雇主可以給「豁免僱員」三個星期的帶薪休假，而「非豁免僱員」兩個星期的有薪休假。

其實，勞工節最初目的是為了解決勞工工作時間長的問題。在1830年代，製造業工人平均每周工作70個小時。在1890年，工作時間減少至60個小時。

這些長時間的工作導致許多工會組織者專注於爭取縮短工作時長，讓勞工擁有更多假期。如今，在製造業工作的人平均每周工作40多小時，而大多數人每周只工作五天。

拜登總統在勞工節宣言中寫道，「美國工人為我們建立社區，為我們的民主奠定基礎，並為我們的繁榮提供了動力。」

勞工 亞馬遜 加州

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