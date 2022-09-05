職場新生態／高薪≠高收入 自雇主多繳稅

合約工雖然時薪高，但有可能要繳更多的稅。（Pexels圖片）

合約工（Independent Contractor）雖然時薪更高，但並不意味著最終的收入更高，因為有可能要繳納的稅更多。另外，報稅 時有不少需要注意的事項。

北美華人會計師協會會長張青表示，疫情後確實有很多人轉為自雇主，也就是合約工，做自由職業者，而且有數據顯示近年來雇主身分識別號碼（EIN）增加60%。但自雇者除了所得稅之外，還要繳一個自雇稅15.3%，那這就要付一個額外的税。比如一個自由職業者本來聯邦和加州 的稅一起，假設已有25%的稅率，若再加上這15.3%就變成40%了。如果收入高的話還會更高，所以在辭去員工改做合約工時要考慮。

另外，自雇主要做預繳稅，因為不像上班族拿工資時公司會預扣税，自雇沒有扣的話，就需要自己每個季度繳預估税，如果繳的不夠還會有利息和罰款。他解釋，一般每次報稅時，會計師會幫忙計算下一年的預付稅額，聯邦稅分四次付，加州分三次，會計師通常會告訴客戶下一年大約要繳多少稅。

張青指出，自雇主報稅涉及到需要用Schedule C的申報，一般建議規模不大的話，可以跟所在的縣府申請一個DBA名字，或稱假名（fictitious name），然後就可以用該名字開一個銀行帳戶，這樣最好能和個人生活其他的費用分開。如果還要給別人開工資，就申請一個雇主身分識別號碼，就可以填寫員工薪資的抵稅。

他解釋，之所以自雇主的收入和支出最好和個人分開帳戶，因為和工作相關的所有支出都可以抵稅，從而減少可課稅的收入額。可以抵稅的支出包括且不僅限於，比如因為工作產生的費用，像是請的第三方勞工，或製作產品的材料、半成品、樣品等，還有行政產生的支出，包括辦公用品、差旅、汽油費、辦公室租金 、廣告材料等。基本上和產生收入相關的費用和支出都可以抵免。

不過張青提醒，在報抵免項目時，家庭辦公室（home office）因為常被濫用，要小心不要多報。比較簡單的做法就是按照每平呎5元計算，最好不要超過300平呎。一些人在報用了家裡百分之多少的面積時，可能會把客廳都算進去，就不行。另外也要小心在定娛樂、餐飲等費用的時候，也要合理。

除了抵免之外，自雇主還可以做一些solo 401k，或者簡易養老金SEP IRA；401k可以存到近2萬元，SEP IRA可存高達收入的25%。利用這些計畫也能最終減少繳稅的收入。

至於做得比較大一點的自雇主，就最好成立公司。比如服務業能有淨利潤超過10萬元，或總收入超過20至30萬，就可以考慮。根據個人情況選擇適合的公司型態，尤其可以有一些法律上的保護。或者如果生意有大起大落，可以用公司來做調節，從而預防審計的風險。