職場新生態／打零工能交差 勞資各有利弊

合約工的模式，對於雇主和員工各有利弊。（Pexels圖片）

疫情 後的就業 方式有很大的轉變，對於不少行業來說，更多遠程和零工的方式，很可能就是未來趨勢。但是合約工的模式，對於雇主和員工來說也仍是各有利弊。

合約工最大問題是不太穩定。T女士表示，例如她早先找過一位交互設計師做一個網站項目，聯絡起來就有時差問題，因為這位設計師幾乎總在旅遊，「這一周跟他開會時他在歐洲的阿姆斯特丹，下一周再開會時，他又在科羅拉多州爬山」，她哭笑不得表示，總是需要協調一下開會時間。好在這位設計師還是很專業，只要不是在飛機上或是當地夜間，總是回覆非常即時，而且即便總是在旅遊，他能在規定時間內完成工作。

不過T女士也表示，這倒也讓她非常理解為何這麼多人都開始轉為合約工，「如此自由的生活誰不想要？」她表示，這位設計師作品不錯，這一個項目的收費大約5000元，他大概一周多時間就一邊旅遊一邊抽空完成。對於這位年輕人，收入完全可以負擔他的生活和旅遊支出，每個月只要有這樣一、兩個項目就夠維持了。

但另一個問題是可能會更容易遇到不太有責任心的合約工。T女士表示，因為這樣工作太零散，合約工不必考慮升職加薪KPI等，有時也會比較湊合了事。還是需要多試一些人，最終才能招到合適且有責任心的人。好在合約工也比較容易試用，表現不好可以很快換掉，沒有麻煩的手續，尤其在像是Fiverr這樣的網站的話，就像網購一樣簡單。

而在合約工一邊，雖可獲得自由生活，隨心所欲的作息時間，也有一些代價。自由職業的平面設計師C小姐就表示，以往給一家公司固定工作，工作內容比較穩定，而且最初選擇這家公司入職，也是互相欣賞設計風格。但現在自己要和甲方對接，這就沒法保證對方是比較好溝通的人，有時遇到態度不太好的客戶，或者常常接到沒有審美感和設計感要求的活，只能硬著頭皮做。好在如果不是太有生活壓力，可以拒絕一些不喜歡的客戶，尤其是在經營了一段時間後，她在網站上也積攢了不少好評。另外因作品不錯，不缺客戶，更有話語權。

這波浪潮其實也在迅速拉升一些國家的員工價格，如果想要全職雇用人才，可能也要更下血本。R先生表示，因為現在很多公司在轉為全遠程後可以全球招人，但薪資標準仍是按美國當地數額，一些員工搬去了生活成本更低的地方，而另一些本來就生活在其他較便宜國家的人才，也有機會拿到美國水平的工資。例如最近他面試 一位生活在印度的全職設計師，開口就要十多萬美元的年薪，看來也是深得這一趨勢的好處。