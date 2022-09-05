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職場新生態／順應遠距潮流 雇主省事受益

記者李雪／洛杉磯報導
遠程工作如今成為趨勢，很多人一邊旅行一邊工作。（Pexels圖片）
遠程工作如今成為趨勢，很多人一邊旅行一邊工作。（Pexels圖片）

疫情後開始的辭職潮讓雇主招不到人而發愁。目前雖然已有改善，但疫情期間養成的遠距工作，讓職工有了新選擇，也摸索出一套新的工作模式，事實上，職場的生態也非完全不可變動，其實若是雇主願意順應潮流，改變舊有習慣，或許也能得益於這一發展趨勢。

許多雇主在做出轉型之前，擔心遠程溝通是否會是問題，但其實疫情至今兩年多，大家早已習慣遠程的工作方式。

南加一家科技公司任藝術總監的華裔R先生就表示，由於許多科技公司都已全部或是部分轉為永久的遠程工作。他也在不久前跳槽到另一家科技公司，那家公司總部位於舊金山，但他和許多來自全球各國的同事一樣，從未去過辦公室，大部分的同事也從未見過面。

疫情後，離開原本工作崗位的某些勞工，工作與生活更為平衡。示意圖。(路透)
疫情後，離開原本工作崗位的某些勞工，工作與生活更為平衡。示意圖。(路透)

家住南加但目前在為一家紐約諮詢公司遠程工作的T女士表示，疫情後的遠程工作流程逐漸成熟，也為合約工的盛行提供更大的可實施性。她前幾個月還在為招不到人掙扎，但現在已不掙扎，因為她也開始雇一些自由職業者。

她表示，當時因為招人實在太難，她發愁了好一段時間，於是跟周圍朋友打聽有沒有人才推薦。結果有不少朋友表示自己都是在一些網站平台找合約工，一位朋友表示想找兼職或者合約的設計師，可以在Upworks網站上找，很靠譜；又有好幾位朋友推薦Fiverr網站，可以找各類人才。

T女士表示這解決了大煩惱，這些網站上的人才都可以接零工，比如她找的寫文案的寫手，可以按字數收費，最短的甚至可以十多、二十塊錢，讓對方寫個200個英文單詞的小東西，非常方便。試過幾次後確定了兩、三名文筆不錯的寫手，之後就可以時不時找他們寫文案，只要在網站上下單，將要求發送給對方即可。而且可以「貨比三百家」，比如非文字類的，不太需要創意的一些繁瑣工作，包括文件整理或簡單的設計，網站上有不少標價非常低，位於巴基斯坦或是印度等地的合約工，而且還十分靠譜。

新冠疫情發生後，加入離職潮的某些勞工達到工作與生活兼具平衡的目標。( Getty...
新冠疫情發生後，加入離職潮的某些勞工達到工作與生活兼具平衡的目標。( Getty Images)

她表示，如此一來還免去了招一位全職員工的種種麻煩，包括勞務合約、健保、責任險、稅務、人事管理等，她反而輕鬆。同時也免了辦公室租金，雖然是小辦公室，但這筆錢也可以用來雇合約工做更多事情。

疫情 南加 租金

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