台灣團遊洛 賭場外遇2蒙面匪 被搶28萬籌碼及2萬元現金

案發停車場位置，左側牆上裝有監控攝像頭。（取材自Google Map街景圖）

來自台灣的三位搶案受害人指出，8月31日晚，他們在洛杉磯 縣貝爾弗勞華市（Bell Gardens）一家賭場對面的一個廣場停車場內，遭到持槍蒙面劫匪搶劫，車內價值約28萬美元的籌碼，和2萬元現金被洗劫一空。

他們指出，8月31日晚10時半，他們將一輛八人座銀色廂型車停在該廣場的露天停車場，當時四周商店和銀行都已打烊。受害人葉先生坐在廂型車的駕駛位上，開著車門，和站在車外的陳先生和林先生，一起等候從賭場出來的其他同伴，當天是他們在賭場收穫不錯的一天。就在此時，一輛破舊的黑色轎車直接駛入停車場，堵在三人的廂型車後方。未等葉先生一行人反應過來，兩名蒙面持槍劫匪就已分別從車的兩側包夾過來。

座車險些也被開

持槍男子勒令葉先生離開駕駛汽車，趴在地上，接著開始在車內翻找這輛廂型車的鑰匙；另一側的陳先生和林先生見狀連忙高舉雙手，示意願意配合，不想反抗。儘管兩名劫匪費盡周折，但未找到車鑰匙，就直接拿走車內所有的包包，駕車飛速駛離現場。

據陳先生回憶，「整個過程很短，大約只有五分鐘。他們應該是事先約好要將整台車開走，但因找不到鑰匙後放棄了這個念頭，但其實鑰匙當時就放在儀表盤上」。

劫匪離開後，三名受害者立刻撥打911報案，警察 到場了解事發經過後，採集了車上指紋。

次日，三名回過神來的受害者，想要聯繫警方補充一些回憶起來的案發細節，卻一直無法成功與警方聯繫上。無奈之下，就在社交媒體上公開遭遇，尋求外人幫助，同時與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處取得聯繫。

經文處助補錄口供

據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組組長王冠惠表示，該處在接到台灣旅外國人求助後，第一時間安排同仁陪同受害者前往警察局，找到相關負責人補錄口供及協助翻譯說明，並向受害人補發了台灣護照。

受害者表示，案發後警方一直未主動聯繫過他們。停車場內裝有監控，但他們也無從得知警方是否已調取攝像紀錄開始查案。陳先生說：「在台灣不可能會發生這種情況，警察一定會主動聯繫受害者進行調查，而我們在這裡遭遇的一切卻完全不被當地警察理會。 」

記者也聯繫了貝爾弗勞華市警局，獲證實該案正在調查中，但警方未提供任何更多的調查信息。

事發後，受害者也曾試圖向案發地對面的賭場尋求幫助。受害者表示，賭場的每個籌碼都有專屬編號，賭場應可利用這一點來驗證兌換者的身分信息，協助破案。

籌碼不可帶離賭場

針對該案，記者諮詢了加州 博彩資深人士朱先生。他指出，由於賭博時籌碼的所有權會根據賭博輸贏方關係的轉換而轉換，所以單純想要通過籌碼來進行身分驗證，從而破案並不現實。另外，賭場一般不會允許客人將籌碼帶離賭場。所以，當籌碼被擅自帶出賭場，且在賭場外被搶劫的情況下，賭場方面很難提供支持。他提醒賭客，如有需要，賭場一般都會提供安保人員護送客人回程的服務。

11受害人工作穩定

據悉，該案受害者共有11人，都是從台灣特地前來參加該賭場近期開展的籌碼優惠活動。這些受害人在台灣都有穩定工作和收入，有的人是老師，有的曾是公務員。

受害人葉先生感慨，「本以為美國治安不好只是說說而已，真沒想到這種事會發生在自己身上」。三名受害者都表示，現在對美國警務系統的效率和態度極為失望，並稱自己「不會再來美國」。