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熱穹頂高壓將持續數日 海灘成消暑好去處

編譯組／綜合外電報導
加州大部分地區勞工節長周末在「熱穹頂」（Heat Dome）籠罩下，高壓將持續數日。（Getty Images）
加州大部分地區勞工節長周末在「熱穹頂」（Heat Dome）籠罩下，高壓將持續數日。（Getty Images）

加州大部分地區勞工節長周末在「熱穹頂」（Heat Dome）籠罩下，許多居民前往附近海灘踏浪尋涼。這道「熱穹頂」高壓將持續數日，加州森林防火廳（Cal Fire）已召回所有休假消防員，全神戒備高溫可能引燃的山林野火。許多地方公園也因高溫籠罩而暫時關閉。各縣公衛官員警告民眾，注意身體健康，強烈高溫下，會出現民眾死於熱浪現象。

聖荷西州大氣象學家納爾 （Jan Null） 表示，類似這種連續三、四天酷熱天氣，大約一年只出現一次。這種「熱穹頂」即是某地區出現強勁持續性的高氣壓。在這種情況下，氣流下壓，緊縮的氣流壓縮高度低地區的氣壓，形成高溫地帶。這種「熱穹頂」高壓現象同時壓縮來自太平洋潮濕、涼爽的海洋氣流，造成海洋氣流無法穿越海岸山丘，將涼風送至內陸地區。

全國氣象局氣象學家麥克考克爾（Sarah McCorkle）表示，這道「熱穹頂」高氣壓東起內華達州的拉斯維加斯，持續往西擴張。她說，美國夏季經常出現這種「熱穹頂」高氣壓現象。

加州森林防火廳（Cal Fire）救火隊長荷傑 （Jon Heggie）表示，這種「熱穹頂」大氣壓形成野火暴升的危險性，防火廳目前積極戒備，召回所有休假中救火隊員，並暫停員工請假，全力做好防火準備工作。

高溫 加州 內華達州

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