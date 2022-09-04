電力營運商提議：下午4時至9時輪流停電 保護電網

極端高溫，南加州用電量吃緊。（ABC 7）

洛杉磯時報報導，南加州 極端熱浪持續，1日晚間用電需求，達2017年9月以來最高。面對創紀錄的高溫 將持續至7日的可怕預測，電力官員呼籲公眾注意連續四天發布的「節約用電警報」（Flex Alert）。

管理電網的加州獨立電力系統營運商（California Independent System Operators，ISO）總監梅澤爾（Elliot Mainzer）建議輪流停電，以保護電網。

在節約用電期間，消費者被要求在下午4時至9時節約用電，這是電網壓力最大的幾個鐘頭。

梅澤爾於3日於簡報會上指出「當我們正處於系統壓力上限，特別是面臨火災和發電廠電力威脅與消費者用電需求。」

由於極端熱浪，多台發電機被迫停止服務，能源更加緊張。梅澤爾警告「隨著進入熱浪的最高峰，這幾天機組壓力將更大。」

國家氣象局緊急響應專家羅格夫斯基（Sarah Rogowski）稱「最熱的時間還沒來」。

預計5日至7日氣溫，將達創紀錄或接近水平紀錄，沿海地區80度至90度，中央山谷和南加 內陸地區達100度至115度。

「這時候的溫度，較正常水平高10度至25度，一些地區夜間溫度甚至高達90多度。」

羅格夫斯基說，8日下午至9日早些時候，南加州溫度將趨緩，然即便如此，溫度仍高於過去平均。

根據加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）首席副廳長安東尼（Chris Anthony）說，「最熱與最乾燥的日子還在前面。極端高溫加上持續乾旱，完美的乾燥植被，替野火迅速蔓延提供完美條件。」

他說，目前有4346名消防員被分配到加州正發生的野火火場。

至3日止，包括蘭卡斯特、伍蘭岡等地溫度都破紀錄。沿海洛杉磯加大、長堤也達到90多度高溫。

官員強烈敦促加州人，將冷氣設置恆溫78度戶更高。關閉不必要的電力降低用電量。