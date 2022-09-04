疫期保護租客措施 洛擬明年起逐步中止

洛市將中止新冠肺炎疫情下，對驅逐和租金上漲的租客保護。(CBS）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯或將於明年1月，逐步取消其針對驅逐和租金 上漲等許多因應新冠肺炎提出的租客保護措施，從而結束疫情 下，美國最持久的租戶保障。

根據城市住房部門日前發布的一項提案，自2023年起，房東將允許驅逐未支付租金的房客，即使他們因新冠肺炎相關情況所致。該計畫將使住在該市租金控制公寓的租戶（約占公寓的四分之三），2024年1月起面臨租金上揚。

提案中寫到，「若市議會通過提案，洛杉磯將與加州和全國許多已廢除相關措施的城市一致。疫情期間，地方、加州和聯邦因疫情導致的經濟損失，通過一系列反對驅逐和租金上揚相關措施。」

若該提案得到推進，租金控制公寓的租戶至2024年，將有近四年時間租金得到緩漲。在疫情期間拖欠租金的租戶，將至少在2023年8月前償還所欠租金。

洛杉磯公寓協會負責人約克爾森（Dan Yukelson）說，許多房東們近年來一直努力跟上不斷上漲的城市費用和通膨。市府很容易將這事情推到房東背上，讓他們遭受更長時間痛苦，這不公平。如今這座城市正結束這些限令，他們鬆了口氣。

住房部門報告稱，疫情期間，僅洛市租戶就獲得15億元地方和州的租金援助。約70%收到這筆經費是收入極低居民，如年收入低於3萬5340元的四口之家。

若洛杉磯租戶住在1978年10月前興建的公寓中，通常會受到該市租金控制保護。住在較新公寓者，可能收到高達10%租金漲幅。

在疫情急遽下滑後，該市新出租公寓租金回升。根據房地產公司Apartment List數據，目前兩房公寓每月租金中位數為2225元，自2020年3月以來上漲9.5%。

成本上升，促使南加州至少有四個城市在過去一年中實施租金控制措施，其他多個城市也考慮在11月大選，將相關政策放入選票。