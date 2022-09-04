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疫期保護租客措施 洛擬明年起逐步中止

編譯組╱綜合報導
洛市將中止新冠肺炎疫情下，對驅逐和租金上漲的租客保護。(CBS）
洛市將中止新冠肺炎疫情下，對驅逐和租金上漲的租客保護。(CBS）

洛杉磯時報報導，洛杉磯或將於明年1月，逐步取消其針對驅逐和租金上漲等許多因應新冠肺炎提出的租客保護措施，從而結束疫情下，美國最持久的租戶保障。

根據城市住房部門日前發布的一項提案，自2023年起，房東將允許驅逐未支付租金的房客，即使他們因新冠肺炎相關情況所致。該計畫將使住在該市租金控制公寓的租戶（約占公寓的四分之三），2024年1月起面臨租金上揚。

提案中寫到，「若市議會通過提案，洛杉磯將與加州和全國許多已廢除相關措施的城市一致。疫情期間，地方、加州和聯邦因疫情導致的經濟損失，通過一系列反對驅逐和租金上揚相關措施。」

若該提案得到推進，租金控制公寓的租戶至2024年，將有近四年時間租金得到緩漲。在疫情期間拖欠租金的租戶，將至少在2023年8月前償還所欠租金。

洛杉磯公寓協會負責人約克爾森（Dan Yukelson）說，許多房東們近年來一直努力跟上不斷上漲的城市費用和通膨。市府很容易將這事情推到房東背上，讓他們遭受更長時間痛苦，這不公平。如今這座城市正結束這些限令，他們鬆了口氣。

住房部門報告稱，疫情期間，僅洛市租戶就獲得15億元地方和州的租金援助。約70%收到這筆經費是收入極低居民，如年收入低於3萬5340元的四口之家。

若洛杉磯租戶住在1978年10月前興建的公寓中，通常會受到該市租金控制保護。住在較新公寓者，可能收到高達10%租金漲幅。

在疫情急遽下滑後，該市新出租公寓租金回升。根據房地產公司Apartment List數據，目前兩房公寓每月租金中位數為2225元，自2020年3月以來上漲9.5%。

成本上升，促使南加州至少有四個城市在過去一年中實施租金控制措施，其他多個城市也考慮在11月大選，將相關政策放入選票。

租金 疫情 洛杉磯

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