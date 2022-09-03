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加州缺電 呼籲電動車充電避開高峰

洛杉磯訊
位於巴沙迪那市的電動車充電站。（取材自巴沙迪那市政府官網）
位於巴沙迪那市的電動車充電站。（取材自巴沙迪那市政府官網）

加州電力告急，政府延長了Flex Alert 警報，敦促人們不要在熱浪高峰時段也就是下午4時到9時之間為電動汽車充電，以降低斷電的風險，預計勞工節假日期間將發出更多警報。

在巴沙迪那市全國最大的電動汽車公共充電站，一些司機回應表示，他們可以避免在下午4時到9時之間給汽車充電，而其他人則表示推遲將很困難。特斯拉車主Ramon Castillo 表示，4到9時之間是自己通常充電的時間，自己從周一到周五都需要工作，避免高峰時段充電很難。

洛杉磯水電局（LADWP）和南加愛迪生電力公司的官員表示，極端高溫造成巨大的電力需求，如果系統超載，停電的可能性就更大。LADWP主管亞當斯（Marty Adams）表示，「這就是我們最擔心的問題，實際上是設備負擔過重，沒有冷卻然後就會發生故障。」

南加愛迪生電力公司計畫推出一些激勵政策，降低在非高峰時段用電的費率。

亞當斯強調，「任何產生熱量的東西，任何運行機器的東西，如果你能在下午4時到9時之間減少它，它將會帶來不同的世界。最重要的是會幫助你保持電力穩定。」

事實上，即時是在平時，這個時間段也往往是電車充電收費最貴的時候。據一位車主表示，當她在非高峰時段給自己的汽車特斯拉Model S充電時，她通常每千瓦支付24美分，相比之下在高峰時段，同樣的充電可能會使她每千瓦花費超過50美分。

根據美國國家氣象局的數據，在接下來的幾天裡，預計加州許多地區的氣溫將飆升至三位數。隨著人們打開空調，高溫推高了對能源的需求。該州運營商還敦促居民通過將恆溫器設置為78度或更高來節省電力，避免使用主要電器並關閉不必要的照明燈。

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