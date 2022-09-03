薪資差距大 千禧世代洛杉磯房租不起

千禧世代的工資中位數，在加州一些城市根本負擔不起一居室租金。（Getty Images)

洛杉磯 等七個加州 都會區，名列Filterbuy千禧世代薪資與租金 差異最大的前15大之列，意味著職場主力在加州居大不易。

洛杉磯地區排名第一，薪資足足比租金少了49.5%；聖地牙哥區第三，差距39.9%；舊金山灣區第五，聖荷西都會區第七，河濱都會區第八，沙加緬度都會區第12名。

聯邦普查局（U.S. Census Bureau）2020年度的薪資收入調查顯示，洛杉磯地區千禧世代的中位數收入在3萬6649元，租得起一房單位的薪資門檻卻達7萬2560元，洛杉磯地區35.6%的千禧世代靠租屋過活。

聖地牙哥都會區的千禧世代收入中位數在4萬1885元，但租得起一房單位的薪資門檻也要6萬9720元，當地34.2%的千禧世代租屋過活。河濱都會區的差距也大，收入中位數在3萬1414元，一房單位的薪資門檻為4萬7960元。

房租可負擔的計算標準為，房租占收入的比例不能超過30%。千禧世代的定義則為26歲至41歲。

儘管在大流行高峰期間租金價格急劇下降，但在房地產市場火熱的情況下，加州的租金一直在上漲，來自美國勞工統計局的洛杉磯地區消費者價格指數數據顯示，與2021年7月相比，2022年 月份的住房成本比去年同期上漲了 5.3%，租房者在主要住所上的支出增加了4.3%。

與此同時，千禧世代的工資增長不足以支付房租。雖然民主黨人支持「提高工資法案」，該法案將聯邦最低工資提高到15美元，然而，工黨倡導者認為，每小時15美元不足以解決總體成本上升的問題。