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勞工節促銷加碼 採購好時機

記者張宏／洛杉磯報導
勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年勞工節多項折扣，讓民眾心甘情願掏腰包。（unsplash）
勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年勞工節多項折扣，讓民眾心甘情願掏腰包。（unsplash）

勞工節（Labor Day）是感恩節前最大的折扣購物時段，今年零售業因為民眾縮減開支，導致服裝等產品積壓，所以要用更大折扣吸睛，從電器到家具再到服飾，有不少好康會讓你心甘情願掏腰包。

電器類，Lowe's最划算折扣包括：

Craftsman 262-Piece Standard and Metric Combination Polished Chrome Mechanics Tool Set 是149元，節省120元。

46吋白色LED Indoor/Outdoor Flush Mount Ceiling Fan with Light Remote是275.18元，節省68.80元。

Allen + Roth Brookview 30-Inch Slate Blue Undermount Single Sink Bathroom Vanity with Marble Top是399，節省了300元。

GE 4.5-Cubic-Foot High Efficiency Agitator Top-Load Washer是598元，省下201元。

三星Bespoke 30.1-Cubic-Foot French Door Refrigerator with Dual Ice Maker是1999元，節省900元。

Dyson的V8吸塵器在亞馬遜是380元，T1空氣過濾扇在Dyson官網是300元，且部分Amex用戶還有2%折扣。The Home Depot精選家居廚衛用品低至6.5折。訂單滿45元免運費。截止日期為9月14日23時59分。好康包括大容量多功能烤箱打折後只要99元。

Dell新用戶可享部分機型額外9折，需註冊郵箱後使用10%專屬折扣碼，僅限部分用戶可用。美國境內免運費，AMEX部分用戶599返120元。部分機型可嘗試使用50OFF699或100OFF1499折扣碼。

家具類產品，Macy's家居專場低至4折。部分商品低至額外8.5折，需要使用折扣碼LABOR，且訂單滿25元美國境內免運費。Bed Bath and Beyond清倉促銷，低至2折。新用戶註冊成為BEYOND+會員，可享額外8折+免郵。訂單滿39元美國境內免運費，好康產品包括感應洗手液機器原價30元，現在只要4元，五層收納架原價115元現價只要18元，全棉床品Full Size套裝折後只要14元起。

Wayfair家具專場低至5折，如移動辦公椅29元，低至5折。電動升降書桌189元，且訂單滿35元美國境內免運費。

服飾類產品，COACH Outlet低至3折還有額外8.5折，需要使用折扣碼SUNNY15，訂單滿50元美國境內免運費，或免費註冊成為Coach Insider免運費。截止日期為9月7日。如Mini City托特包折後只要92.65元，C扣皮帶只要38元。

Banana Republic低至3折加額外8折，訂單滿50元美國境內免運費。截止日期為9月5日，好康如襯衫33.58元，半裙只要48元，連衣裙28元。

Cole Haan低至5折加額外8折，需要使用折扣碼SUMMER ，參與折扣款式頁面標有EXTRA 20% OFF WITH CODE SUMMER。會員美國境內免運費。截止日期為9月6日。REI.com的Outlet商品額外8折，需要註冊會員並使用折扣碼LABOR22，訂單滿50元美國境內免運費，截止日期為9月5日。

Macy's 亞馬遜 F1

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