高溫缺電 南加6萬戶停電 華人區受影響

南加六萬多居民高溫天面臨斷電，華人居住城市受影響。（Unsplash.com）

南加 地區極端高溫天氣持續，數以萬計的愛迪生 （Edison） 客戶面臨預定停電期間斷電，洛杉磯 縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）、阿罕布拉（Alhambra）、天普市（Temple City）、聖蓋博（San Gabriel）、羅斯密市（Rosemead）等均受影響。

據南加州 愛迪生（SoCal Edison）的停電地圖，整個南加州計畫有1300多次停電，可能影響多達6萬4000用戶。在洛杉磯縣，最早停電在9月1日（周四）上午 8 時開始，可能持續長達8小時。計畫停電之際，部分地區的氣溫可能會在勞工節（Labor Day）周末結束前達到三位數。國家氣象局（National Weather Service）向洛縣發出高溫警告，延續至9月5日晚上8時。

南加州愛迪生已確定停電時間表，但沒有具體說明是否會因炎熱天氣，推遲本周預定的停電時間。根據停電預告地圖，以下是1日、2日計畫停電的一些社區，包括洛縣的一些華人聚居城市：

阿罕布拉市1日上午8時15分至下午4時15分，亞凱迪亞1日早上8時到下午3時、或午夜至早上8時，聖蓋博早上8時到下午4時，天普市上午8時至下午5時30分，羅斯密市1日早上10時至下午4時、或1日晚9時至2日上午5時。

此外，其他地區的停電情況包括，南艾爾蒙地（South El Monte ）1日晚8時至2日凌晨3時、或晚7時至凌晨1時，貝爾花園（Bell Gardens）1日晚上10時至2日早上5時，比佛利山（Beverly Hills）1日上午9時至下午4時，工業市（City of industry）1日下午1時到4 時，康普頓(Compton)早上8時到下午5時，托倫斯（Torrance）1日上午9時30分至下午3時30分，長堤（Long Beach）1日上午8時30分至下午3時30分，或晚10時到2日早上6時。

南加愛迪生在臨時斷電期間面臨斷電風險的客戶數量，洛杉磯縣超過2萬4000人，橙縣超過7400人，河濱縣超過6400人，聖伯納汀諾縣超過1萬3000人，范杜拉縣約3800人。民眾可以點擊以下鏈接，查看自己所在的社區是否受到橙縣、河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和范杜拉縣（Ventura County）計畫停電的影響：https://www.sce.com/outage-center/check-outage-status。