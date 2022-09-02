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防斷電 車庫勿關 手機、手電筒充電

記者張宏／洛杉磯報導
面對停電，華人居民尤其自家沒有發電機的居民除了無可奈何也別無他法。（圖：讀者提供）
面對停電，華人居民尤其自家沒有發電機的居民除了無可奈何也別無他法。（圖：讀者提供）

如果高溫天氣遭遇停電怎麼辦？南加愛迪生公司因為高溫停電，預計有數以萬計居民受到影響；華人聚集城市亞凱迪亞（Arcdia）、羅斯密（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）和天普市（Temple City）等，可能會在未來幾天停電。華人居民尤其自家沒有發電機的居民，除了無可奈何也別無他法。

住在羅斯密的華人鄧小姐日前家中停電，從中午停到次日凌晨5時。她表示，有預先通知的停電還能做點準備，突然停電就會措手不及。那日停電，她的車子停在公寓車庫，車庫大門無法打開，即使想去朋友或者周邊酒店避難也寸步難行。家裡除了蠟燭，手電筒因為長期沒充電也無法使用，手機也電池耗盡，充電電池因為長時間沒用電力不足，最後只能在昏暗的燭光下度過漫長黑夜。不過此事後，她學會了定期給手電筒和電池充電，至少停電時能滿足基本照明。

也有華人表示，停電就去有電的餐廳咖啡館和酒店消暑睡覺。阿罕布拉的華人丁先生表示，目前還沒有收到停電通知，如果停電就開車去商場或者餐廳避暑，這種預先通知的停電，估計時間不會太久，晚上也多半會來電。如果不來電就去酒店住一晚也沒差，現在全球變暖，高溫天氣不少人整日開著空調，自然會面臨電力不足的狀況，人類自己買單。

對於可能的停電，一些店家表示只能停業。亞市店家劉先生表示，停電就休息，這樣的天氣沒電沒空調，客人也不會願意進來。只能歇業半天或一天，等來電再營業。總不能為了偶爾的停電買一台發電機吧？現在經濟不好，大家都節衣縮食，減少不必要開支。

華人 高溫 亞凱迪亞

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