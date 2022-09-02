美墨邊境野火蔓延 逼近Potrero撤350人

消防員在Barrett Junction打火。（聖地牙哥聯合論壇報）

聖地牙哥縣鄰近美墨邊境 的原野8月31日下午突發大火，起火點在美國的Dulzura以東、墨西哥 Tecate西北的Barrett Junction一帶，附近，時速27哩的風勢吹動下，火勢延著加州 94號州道向東擴散，逼近Potrero，並有部分往Tecate方向延燒。

這場野火名為Border 32，延燒4243英畝，330多名消防員、五架消防直升機投入救火，但目前僅5%的面積獲得控制。消防人員表示，火勢在8月31日入夜後雖然一度趨緩，但是9月1日又開始延燒。消防員指出，氣溫高達107度，濕度有只有20%，所有的植披都乾到快要自燃了。