美墨邊境野火蔓延 逼近Potrero撤350人
聖地牙哥縣鄰近美墨邊境的原野8月31日下午突發大火，起火點在美國的Dulzura以東、墨西哥Tecate西北的Barrett Junction一帶，附近，時速27哩的風勢吹動下，火勢延著加州94號州道向東擴散，逼近Potrero，並有部分往Tecate方向延燒。
這場野火名為Border 32，延燒4243英畝，330多名消防員、五架消防直升機投入救火，但目前僅5%的面積獲得控制。消防人員表示，火勢在8月31日入夜後雖然一度趨緩，但是9月1日又開始延燒。消防員指出，氣溫高達107度，濕度有只有20%，所有的植披都乾到快要自燃了。
超過400個家庭強制疏散，合計1350人，還有家中的大小動物。包括一間民宅在內的四棟建物被毀，所幸只有兩人燒傷。臨時安置點包括Jamul Casino、Camp Lockett Event & Equestrian Facility，還有縣府在Mountain Empire High School增設的據點，帶有大型動物的家庭則可前往San Diego County Animal Shelter。
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