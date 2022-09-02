洛杉磯油價 創勞動節周末新高

勞工節假期期間，汽油還要每加侖5.25元。（報系照片）

油價 在烏俄戰爭爆發後節節攀升，加州 一度還達到每加侖7元的天價。但油價在夏季開始下跌，全美平均油價本周已降到一加侖3.83元。不過，加州與洛杉磯地區的平均油價9月1日還要每加侖5.25元，雖然比上周少了5分，但還是刷新去年勞工節假期的歷史紀錄，當時加州均價為每加侖4.39元、洛杉磯地區為4.40元。

全美而言，32%的民眾計畫周末出遊，其中82%使用汽車，12%的旅程超過50哩。此外，經由洛杉磯國際機場 出發的人數也將達到45萬6000人，較2021年增加5萬6000人。國內航線的來回票平均價格為278元，比2021年增加23%、2019年增加20%。

不過天氣炎熱與油價居高，依然影響許多人出遊的意願，雖然新冠疫情趨緩後，所謂的報復性旅遊開始大行其道，要把疫情期間沒玩到的一次補回來。但是油價與萬物皆漲，還是讓許多人打消假期出遊的念頭。

南加汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）8月的調查發現，66%的受訪民眾說他們今年夏季出行的次數比往年少，80%說他們寧可少逛街、開車或做其他活動，以節省開支。

不過由於旅程多半早就訂好，因此既定行程很難臨時取消，而今年南加民眾的熱門地點包括拉斯維加斯、聖地牙哥、奧蘭多與阿拉斯加。只是因為天氣太熱，南加汽車俱樂部認為，雖然目的地不變，但是活動方式肯定會改，類似游泳池應該就會客滿。