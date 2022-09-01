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接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

記者啟鉻／鑽石吧報導
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）
鑽石吧市位於鑽石吧大道一所學校停車場發生盜竊案。（記者啟鉻／攝影）

南加州治安良好的鑽石吧市近日發生白晝砸窗行劫案。一名華人媽媽午後到學校接孩子放學，遭到兩名黑人竊走車上高檔皮包。受害者表示，遭竊名牌包包內有現金數千元，還有各種證件包括駕照信用卡、銀行借記卡等。由於駕照有自家地址，她擔心搶匪會進而到家作案，案件發生一周後都不敢出門。

受害者季女士從事金融業，在鑽石吧市居住多年。8月23日午後大約2時50分左右，她與往日一樣到市區鑽石吧大道一所學校接幼子放學。她駕駛一輛購買五年的寶馬車，停在學校門前停車場。這時她感覺車後有兩名黑人年輕男子追過來，因擔心拿著包包被搶。緊張中她將包包放在車後座與副駕駛座位之間位置，下車後趕緊跑進學校。此時一名黑人男子用硬物將她的側後車窗擊碎，迅速將包包偷走，作案時間不到一分鐘。

季女士說，案發時周邊沒有其他人，一名教師在教室內透過窗子目睹案發過程，兩名歹徒開著舊款凌志車。季女士說，遭竊名牌包包價格超過8000元，內有數千元現鈔，駕照、銀行卡、信用卡等。由於駕照上有自己住址，非常擔心劫匪會竄到家裡行搶。案發後她立即報案，近30分鐘後警察才到到現場，讓季女士填寫一張案件報告。她認為，似乎警方對此案不太重視，過了這麼長時間才趕到。

由於受到搶案驚嚇，季女士在案發後至今不敢出門。她回憶案發前的行程，不知為什麼會成為盜匪目標。她說，當天上午9時送孩子上學後就返家準備午餐。午後1時30分，到附近一家日本便利店購買孩子學習用品，然後返家停留很短時間，就出門到學校接孩子放學。中途為孩子買了炸薯條，再到加油站。未曾到過銀行取錢，怎麼就被搶匪跟蹤到學校？

學校一名白人家長表示，懷疑歹徒早已經了解受害人情況，行程及時間表，知道什麼時候到學校接孩子放學，於是就在附近埋伏，伺機盜劫。但這種說法令人匪夷所思。該校一名管理人員表示，學校成立多年，從來沒有發生過家長在停車場遭偷竊。案發地周邊有多家物業，部分商家表示聽說有行竊案發生，但細節不清楚。有業者表示，現在到處都有搶案，習以為常，見怪不怪。

季女士在案發後，很快通知信用卡公司、銀行，且更新駕照。因擔心搶匪上門，加裝住宅監控系統。她說，現在想來，案發當天早晨送孩子上學，突然孩子哭泣，她心裡不是滋味，冒出一種想法，這些日子不要帶包包出去了，擔心意外發生。而不久前，她的一位好友在舊金山遭遇搶劫，令她對人身安全更為擔心。沒成想，當天午後自己就遭遇搶劫案。

季女士也表示，先前在華文媒體上看到搶劫案頻發，也知道警方給出的一些安全防護建議，但考量到自己不經常出門，所以從未想到會成為行竊目標。案發至今，警方仍沒有任何嫌犯線索。

華人媽媽在停車場遭遇兩名非裔砸窗盜竊。（記者啟鉻／攝影）
華人媽媽在停車場遭遇兩名非裔砸窗盜竊。（記者啟鉻／攝影）

駕照 鑽石吧 信用卡

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