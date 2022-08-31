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移民路艱辛 華男偷渡犯熬成老闆

記者張庭瑜／洛杉磯報導
美國夢的追夢過程並不是康莊大道。（Unsplash截圖 ）
美國夢的追夢過程並不是康莊大道。（Unsplash截圖 ）

洛杉磯縣居民林先生今年24歲，是合法在美國居住的新移民。但他在拿到身份前，曾因偷渡被抓進移民監獄長達八個月，從被釋放時身無分文到現在擁有一家餐廳，背後經歷過許多心酸。

林先生偷渡來美時年僅20歲，在當時女友的勸說下陪同她一同來美國。當時他覺得來美國可能會有更好的發展，毅然答應便和女友出發前往美國，兩人首先飛到墨西哥。試圖從美墨邊境偷渡進美。然而女友成功了，林先生卻被抓進移民監獄。

女友棄他而去 一度消沉絕望

在移民監獄坐牢的八個月時間裡，林先生起先還跟女友保持聯繫。但隨著時間推移，那位女友與他的聯繫也愈來愈少，在他坐牢的第六個月，與女友徹底失聯。當時他除了絕望和懊悔之餘，更失去來美最初的意義。

當時林先生看著身邊的獄友一個個被遣返或保釋成功，內心十分煎熬，不知道等待自己的未來會是如何。所幸在國內家人的幫助下，他保釋成功便在洛杉磯落腳找工作。

林先生回憶，剛出獄時身無分文，只有全身上下的一套衣服，連手機也沒有。因女友也徹底失聯，只有自立自強，開始在洛杉磯的中餐館挨家挨戶的詢問，找尋有食宿的工作，之後便在一家中餐廳開始了他的餐飲業人生。

一開始因為他是連廚房都沒進過的菜鳥，只能從最基本的打雜做起，並幫忙切菜。他說，好幾次不小心將自己的手指誤切到，只有戴起手套繼續切菜，以及幫忙洗碗。剛開始工作時，有時下班後脫掉手套，發現手套裡都是鮮血淋漓，且傷口也不容易癒合。慢慢的也就習慣了，熟練之後切到手的次數就很少了。

炒菜證明實力  從打雜變二廚

由於不甘心只待在基層，以致每天只要有時間，他便在炒菜師父身邊跟前跟後學習料理技巧。但真正讓他有機會攀升的契機，卻源於跟師父的爭執。有次他與廚房的師父起了爭執，師父憤怒的表示，讓外行的他不要干涉過多料理的烹調方式。不甘示弱的他，便立即炒了盤菜給師父證明他的能力。也正是這盤菜，讓師父開始對他刮目相看；很快的，他便由打雜一路攀升到廚房的二廚，月薪也從剛開始的2000元慢慢漲到3000多元，而他在美國的第二年，也申請到了綠卡。

從移民監獲釋到工作的期間，林先生曾出庭幾次移民法院。在律師提供的供詞下，移民法院沒有過多刁難，給予了他暫時的工卡，之後第二年他便成功申請到綠卡。

疫情失業 最終與友合夥開業

在餐飲業打滾了幾年後，疫情開始了，當時疫情在洛杉磯蔓延得十分嚴重，許多餐廳都在經濟壓力及疫情衝擊下關門，包括他服務的那家店。失業在家的他，便萌生了開店想法，在與幾位朋友商量及選址後，他與另外一位朋友，在洛縣聯手開了一家中式快餐店。

林先生說，他在美國從零到現在擁有自己的一家店，除了靠著意志力一步一步走到現在，更多的也是幸運。他很感激身邊人的幫助及提攜，才能讓他在美國有一席之地。

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