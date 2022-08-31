本周高溫 內陸可達112度且空污嚴重

8 月29日發布的空氣質量地圖顯示，南加大部分地區的臭氧污染水平都可能因熱浪升高。（AQMD）

除了三位數的高溫 氣候外，南加州 居民本周還將面臨另一個環境危險：嚴重的空氣污染。

南海岸空氣品質管理區（South Coast Air Quality Management District，簡稱AQMD）在新聞發布會上表示，預計到周日，洛杉磯縣的氣溫將超過100度，內陸地區的氣溫將高達112度，而高溫氣候將增加許多地區空氣質量不佳的可能性。

AQMD指出，地面臭氧（ozone）或煙霧是主要的夏季污染物，預計本周空氣質量在某些地區將達到不健康水平，對敏感群體，比如兒童、老年人和患有心臟病、肺病的人產生不良影響。聖伯納汀諾山脈（San Bernardino Mountains）和聖伯納汀諾山谷（San Bernardino Valley）會更糟，可能出現非常不健康的空氣質量。

新聞稿補充說，溫度升高會導致臭氧形成的化學物質排放，並增強臭氧形成率，這種持續時間長且強烈的熱浪，可能會導致臭氧污染水平異常高。AQMD同時表示，臭氧污染會導致哮喘發作、呼吸困難和肺損傷等健康問題，並且會增加過早死亡的風險。AQMD發言人Scott Epstein說，每個人都可能受到臭氧的有害影響，吸入高濃度的臭氧會對健康產生影響，因此民眾需要在高溫氣候下注意保護自己。

8 月29日發布的空氣質量地圖顯示，南加州大部分地區的臭氧污染水平都可能會因熱浪而升高。以下這些區域的空氣質量可能很危險，包括洛杉磯縣、西聖費南多谷（San Fernando Valley）、聖蓋博 谷、聖蓋博山脈、橙縣、波莫那核桃谷（Pomona-Walnut Valley）、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）、鞍背谷（Saddleback Valley）、河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）、聖伯納汀諾谷、聖伯納汀諾山脈、Corona-Norco、Perris Valley、Lake Elsinore、Temecula Valley、Anzac Valley等眾多地區。