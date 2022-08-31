洛加大3牙科教授向外籍生超收費 與校方和解自動離職

洛杉磯加大三名牙科教授，被指向國際學生私下超收費用。（報系照片）

洛杉磯加大 （UCLA ）的牙醫學 院全球頂尖，每年只收六至八名學生，其中四人必須為外籍學生。而非美國籍的學費，住院醫師學程每年7萬元，加上碩士學位則再收3萬元。但根據源自2018年的檢舉，UCLA牙醫學院有三名教授涉嫌向外籍生私下超收費用，且未按規定向UCLA報繳。

洛杉磯加大稍後委託法律事務所Hueston Hennigan進行調查，確認三名教授特別鎖定來自中東的學生，因為他們負擔得起，也願意出這個錢。UCLA牙醫學院事實上也有所謂的「分享計畫」，意即在向學生超收費用後，40%上繳給UCLA，不過校方與教授都不願明說，上述案件是否與分享計畫有關。

洛杉磯加大透過發言人告訴洛杉磯時報，這個分享專案是UCLA為了留住優秀教授，因此在他們的薪資外，另計獎金。不管真相如何，根據洛時掌握的線索，這三名教授收受高額費用後，並未分成給UCLA，而是進了私人口袋，這才引發後續的校內調查與法庭攻防。

洛杉磯加大在獲得Hueston Hennigan的調查報告後，原本打算解雇三人，最終撤銷決議，但三人最後都與校方和解，並自動離職。但是一名UCLA牙醫學院的教員Martin Martz 2021年3月要求校方公開調查報告，但兩人向法庭主張，報告屬於私人範圍，不得對外公開，整件事才因此曝光。

洛杉磯縣高等法院2022年6月裁定，Hueston Hennigan的調查報告刪節版可以公開，但是必須以無名氏一、二、三號化名，全案還在上訴中。不過，洛時依據早前的訴訟紀錄，發現其中兩人應為Kang Eric Ting與Won Moon，因為他們2021年7月向洛縣高院訴請不公開相關資料。

離職後，Kang Eric Ting現為Forsyth學院兼任講師，也還是International Orthodontics基金會的理事長，他在自己的訟案中表明他是遭到Hueston Hennigan調查的一人，但他並沒有不當行為。Won Moon原是矯正齒科的主任，原定2019年接任Kang Eric Ting的職位，但現在也離開洛杉磯加大了。