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通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

疫情衝擊致供應鏈失調 華人買書櫥近1年未到貨

記者邵敏／阿罕布拉報導
商家不斷延遲送貨時間，估計一年也到不了貨。 （受訪者提供）
商家不斷延遲送貨時間，估計一年也到不了貨。 （受訪者提供）

南加華人買家具近一年不到貨，供應鏈短缺究竟多嚴重。新冠疫情導致的全球供應鏈短缺問題持續至今，南加華人去年訂了一個書櫥，至今沒有收到貨，商家不斷延遲到貨時間。這名華人表示，「我現在都不確定究竟什麼時候能到貨，估計一年也收不到，太不可思議了。」

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）華人居民 Amber，去年10月中旬給女兒訂了一個書櫥，計畫今年8月開學時使用，她沒有想到，只是一個簡單的書櫥，商家竟一再推遲送貨，時至今日送貨時間依然遙遙無期。

Amber表示，這是一個普通款式的兒童書櫥，「敞開式的簡潔款，沒有玻璃櫃沒有抽屜，價格1000元左右。」書櫥品牌是Crate&Barrel， Amber說，這是普通的家具牌子，「應該算是宜家升級版，因為女兒房間的床是這個牌子，我就想買同一品牌的書櫥，顏色風格比較統一。」

去年Amber訂購書櫥時疫情嚴重，她不願去實體店購買，「我也沒去別的家具店看，這個牌子熟悉，質量不錯，當時就在網上預定，想著這樣也很方便，直接送貨到家裡。」Amber說，巴沙迪那市（Pasadena）有一家實體店，疫情前她曾購置過其他家具，很快就按計畫送到，因此她對這家店的服務也很放心。

華人去年訂了一個簡易書櫥，至今沒有收到貨。 （受訪者提供）
華人去年訂了一個簡易書櫥，至今沒有收到貨。 （受訪者提供）

商家先說三個月 一再延期

最初預定書櫃時，商家表示送貨時間約在三個月左右，Amber表示自己當時並不著急，「半年內能收到就可以，因為女兒8月才上學，我想著再晚也肯定來得及。」但她沒有想到，一直等到孩子最近已經開學，書櫃還沒有到貨。

期間商家多次來信表示延遲送貨，去年12月，Amber收到第一封郵件，家具店解釋因疫情導致商品短缺、人工不足，書櫃延遲至今年7月送到。收到郵件後，Amber說自己心裡很不舒服，「一個簡單的書櫃竟需要這麼長時間，但我不著急用，延遲就延遲吧，趕上8月就行。」

3月底商家再次來信，解釋因全球供應鏈持續短缺問題，書櫃延遲至8月送貨。 Amber這時開始著急了，因為想著能在開學季給孩子準備好齊全的學習用品，讓第一天上學更有儀式感，一再推遲可能讓心願落空。更讓人著急的是，此後至今的近半年時間，商家再沒有郵件表示究竟何時送貨，「直到現在孩子已經開學了，書櫃還沒有到，雖然不是什麼必用品，但也讓人很生氣。」

升降學生椅 10個月也沒收到

Amber檢查去年12月底的郵件，終於在鏈接中找到貨物更新狀態，顯示9月送貨，「說實話，我現在已經不期待什麼時候能收到這個書櫃了，也想過退貨買別的品牌，但重新訂貨很麻煩，說不定別的家具店也沒貨，又需要再次等待。」除書櫥外，Amber還訂了一把升降學生椅，至今已長達十個月，也沒有收到貨，「從來沒有想過等家具需要這麼長時間，我估計一年也收不到，難以想像全球供應鏈短缺的問題到底有多嚴重。」

新冠疫情給全球供應鏈帶來巨大的衝擊，即使北美在今年的貨運量比去年有所減少，但貨物積壓情況仍十分嚴重。有專家指出，延誤現像源於供應鏈中的多個環節出現問題，包括後備貨艙、人手短缺和鐵路運力，導致更長的等候時間和額外開支，而這些都相應地被轉嫁給消費者。

供應鏈 疫情 華人

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