華人3000元自行車上鎖仍遭竊 尋回當天竟又被偷

亞市華人一輛3000多元的自行車被偷。 （Unsplash.com）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）多名華人居民反映，停在家門口的自行車頻頻被盜，其中包括一輛價值3000多元的單車。戲劇性的是，有一次車被盜後，主人意外發現它並騎回家，沒想到失而復得的當天又再次失竊。

亞市居民王阿姨，最近被偷了一輛價值不菲的自行車，據她介紹，這是一部高性能的專業自行車，價值3000多元，特意讓朋友從中國帶過來。王阿姨說：「這部車平時給孩子騎著去學校用，沒想到這麼快就被偷。」

案發當天，王阿姨的孫子騎著這部嶄新的專業自行車，去亞市一街（First Avenue）的健身 房，當時他把車停在健身房外面，並鎖在路邊護欄上，但幾個小時健身出來後，就發現自行車不翼而飛。王阿姨表示，因為案發現場沒有監控攝影頭，他們覺得報案也找不回自行車，當時就放棄報警。

這次自行車失竊，對王阿姨一家來說已是第三次，前兩次被偷則非常戲劇性。王阿姨一家住在亞市居民區的一幢公寓樓裡，她花了250元買了一部山地自行車代步，失竊那天車停在公寓樓的車庫中，還特意上了鎖，沒想到就一會時間車就沒有了，連鎖也一起被帶走。

一周後，王阿姨去亞市地鐵站 ，竟看見自己的車就停放在那裡，但新車已被騎壞，車胎也沒氣了，隨便扔在地鐵站附近的路邊，沒有上鎖。看到自己的車，王阿姨趕緊把車推回家，並停在樓下車庫的老地方，準備有空時拿到修理店去修車。結果，失而復得的自行車再次被偷，而且還是壞掉的車。王阿姨說 ，身邊很多朋友都有自行車被偷經歷。

亞市居民Cindy表示，她也丟了一輛自行車，「這是一部變速車，可以調整車速檔位，價值1000多元。」Cindy回憶，那天是周六下午5時左右，她騎車去亞市杭廷頓大道（Huntington Drive)的一個廣場，車停在大停車場裡，「專門停放自行車的地方，我也上了鎖，旁邊還停著別的車。」

Cindy先去了Marshalls商店，出來時看到車還在，之後逛了另一家店，半小時後回到停車地方，發現自己的車已經沒有了，「別的自行車都還在，就我這部被偷了，大概我這車看上去比較高檔。我用的車鎖比較細，也很容易剪斷。」Cindy沒有報警，「聽說價值950元以內的物品失竊，報案也沒什麼用」。