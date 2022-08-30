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世報「嗨中秋」爾灣M.A.D.舞團秀最夯韓舞

記者朱敏梓／洛杉磯報導
由年輕舞者組成的爾灣M.A.D.舞團，將在世界日報「嗨中秋」活動中，表演最流行的女團舞。（受訪者提供）
由年輕舞者組成的爾灣M.A.D.舞團，將在世界日報「嗨中秋」活動中，表演最流行的女團舞。（受訪者提供）

世界日報和天普市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，將在9月10日和11日於天普市府旁的天普公園熱鬧登場，由年輕舞者組成的爾灣M.A.D.舞團，將帶來最流行的女團舞，以及充滿青春活力的表演。

M.A.D.舞團這次將帶來六分鐘的表演，總共兩首歌曲，分別是韓國知名女團Blackpink的「Ready for love」以及韓國人氣當紅女歌手 Nayeon的「Pop」。由七個人組成的表演團隊，將在現場獻上青春活力的韓舞，讓人大飽眼福。

M.A.D.街舞工作室成員合影（受訪者提供）
M.A.D.街舞工作室成員合影（受訪者提供）

M.A.D創立於2017年嘻哈元年，是美國南加州首家專業的華人街舞工作室，被譽為南加華人街舞愛好者的聚集地。爾灣店成立於2019年。談到創始初衷，創始人孫子然表示，初到美國時，感覺到在這裡的留學生的孤獨，因此希望能給洛杉磯所有熱愛舞蹈的華人一種家的感覺，以街舞為媒介，推廣中國嘻哈文化，並鼓勵新一代的留學生追求自己的夢想。

工作室的導師來自國內外知名的街舞團隊及工作室，包括世界冠軍團隊GRV、知名街舞工作室紅房子Millennium、Snowglobe舞團、Studio X、D80、1 Million、Prime.D、ACS等。工作室還多次舉辦廣受好評的大師課程，邀請到眾多知名導師包括鹿晗、張藝興編舞師胡博文、SM御用編舞師Bada Lee、Lisa御用練習生導師Cheshir Ha等。

堅守「為街舞愛好者提供最專業的教學及舒適的環境」的理念，M.A.D工作室根據各大潮流趨勢，推出了不同種類的特色訓練營，比如中國有嘻哈、創造101、抖音神曲特色班、EDC Shuffle突擊訓練、情人節雙人舞特別課程等。工作室還長期和韓國、中國各類經紀公司合作交流人才，培養出如IDOL天團的SM娛樂、樂華娛樂、愛奇藝、Kakao娛樂等公司，是年輕華人追求舞蹈夢想的「夢工坊」。

除了成人課程之外，M.A.D工作室還特別設置了針對6到11歲小朋友的兒童專業課程，讓小朋友通過舞蹈，擁有更多的活力和鍛煉勇氣，也給予小朋友更多展現自我的機會。

「嗨中秋」活動將於9月10日（周六）中午12時至晚間10時、11日(周日)中午12時至晚間9時舉辦，地點在天普公園Temple City Park，地址是 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780。

天普 華人 南加

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