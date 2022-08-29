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底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

3劫匪入室搶錢 華人遭綁綑 僅受槍傷還被刺傷

記者李雪╱天普市報導
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

南加華人聚居的天普市，28日 凌晨4時30分發生入室搶劫案，三名歹徒闖入位於Longden街的一間住宅，搶奪屋內現金，並開槍打傷屋主。案發時，有一名嬰兒在場。

(影音來源：記者李雪/影音剪輯：陳懿）

洛杉磯縣警局指出，歹徒用塑料手銬捆綁家中兩名大人，限制他們的行動，其中一人還受槍傷，歹徒在搶奪現金後逃離，家中還有一個嬰兒。警方沒有公布嫌疑人訊息，以及被搶現金數量。本報獲得警方消息指出，嫌犯有三人，目前尚無外形描述。但 確定的是受害人講中文國語，身上除了槍傷還受到刺傷。案件調查過程中也一度有位華裔女子從屋中走出，但又很快進屋。

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（本報記者/攝影）
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（本報記者/攝影）

28日下午約3時多，尚有洛杉磯縣警局警員在現場調查，當詢問現場警員是否已經code 4（不再需要增援）時，警方表示還未。警方設置封鎖線，禁止民眾進入案發小區，警方在現場調查已經超過12個小時，似乎案情線索比看起來複雜，直至下午5時都未解封。還有刑偵部門人員在該戶屋前比劃距離，似乎案發時有人或子彈在屋前。另外地上也有急救人員留下的手套，但據警方稱，傷者已乘私家車至亞凱迪亞美以美醫院，並無生命危險。

案發地住戶大多為華人，一位西裔鄰居透露，案發的那一戶人家為華裔，也買下了對門的另一棟。案發所在地是一處多戶康斗小區，但每戶都是獨立屋，且有獨立門牌號。房屋為四臥三浴，建於2004年，目前每戶市價約90多萬元。

有華人鄰居孫先生指出，案發房屋位於小區裡面，離大路相隔了兩戶距離，看起來像是有目的，歹徒或可能曾提前踩點，或知曉這間住戶有財物，或是尋仇也有可能。有附近鄰居還表示，她上夜班時，經常在凌晨4時、5時路過該小區，裡面看起來很黑，也沒有人家安裝感應燈等照明設備。不過事發一戶的隔壁鄰居看起來有安裝監控錄像，案發一戶也有安裝攝像頭門鈴，但目前未知是否拍到嫌犯作案。

目前案件還在調查中，任何了解本案相關信息的民眾，請致電626-285-7171，協助天普市警局辦案。近來華人區頻頻出現惡性治安事件，警方也提醒民眾防範。

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查，華裔居民在門口張望。（本報記者/攝影）
天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查，華裔居民在門口張望。（本報記者/攝影）

華人 天普 洛杉磯

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