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一體成形床墊 玻璃纖維外洩有礙健康

編譯組／綜合報導
Zinus床墊的內裡都未含有害化學物質，但床套外層的內裡卻使用了玻璃纖維，如果消費者打開外層，容易導致內裡的玻璃纖維散逸。（取材自mentalfloss.com網站）
Zinus床墊的內裡都未含有害化學物質，但床套外層的內裡卻使用了玻璃纖維，如果消費者打開外層，容易導致內裡的玻璃纖維散逸。（取材自mentalfloss.com網站）

一體成形（bed-in-a-box）床墊為了保持外型的牢固，經常會在裡層添加玻璃纖維，然後再以無過敏原或有毒物質的外層密實包裝。聯邦消費產品安全委員會（CPSC）未限制玻璃纖維的使用，但強調外層不能開啟，以免玻璃纖維碎片外漏，引發過敏或更嚴重的健康威脅。

聯邦與加州法令早已禁止家具使用有毒或致癌物質，但對於玻璃纖維沒有類似規範。在許多物質不能再用的情況下，許多廠商為了保持坐墊、床墊的平整外型，都會在內裡使用玻璃纖維，最外層才使用完全無添加化學物質的天然材質。這也是這次韓國床墊製造商Zinus Inc.的做法，但他們被告的原因是，第一未清楚標示外層不得打開，第二是許多消費者根本沒有打開外層，玻璃纖維碎片卻還是外洩。

7月在沙加緬度提起集體訴訟的古田雷斯（Vanessa Gutierrez）就是例子之一。她花了400元買了Zinus中價位的床墊，但因為小孩嚴重過敏，起疹子又氣喘，得花2萬元更換全部家具與看診。Zinus事後雖然願意賠償1000元，但古田雷斯拒絕了，因為床墊的警語太不明顯，而且又未明確標示成分。

Zinus的床墊價位在100元至900元間，但換用非玻璃纖維的材質，每個卻得多花5元的成本，這恐怕才是最大原因。Zinus強調，他們使用在防火床墊中的材料都符合聯邦CPSC規範，CPSC也說了如果消費者不打開外層，玻璃纖維碎片外洩的狀況非常罕見，但古田雷斯就跟許多其他消費者一樣，從未開啟過外層，但玻璃纖維還是漏了出來。

Zinus 總部位於南韓，在加州的特雷西（Tracy）設有美國子公司，在加州的聖萊安德羅（San Leandro）設有配送倉庫。古田雷斯作為原告的案件，已代表所有美國買家和用戶提起集體訴訟，控告Zinus ，但法官必須先批准集體訴訟才能繼續進行。該訴訟沒有具體說明損害賠償金額，但要求法院宣布有問題的床墊有缺陷，命令 Zinus 停止銷售，並向原告賠償所有清理和損害賠償費用。

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