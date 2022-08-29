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聖瑪利諾骨董車展 華商吳哲芳參展逾10年再奪獎

記者張庭瑜／聖瑪利諾市報導
華商吳哲芳在聖瑪利諾（San Marino）骨董車展參展的經典骨董車獲獎。（記者張庭瑜／攝影）
華商吳哲芳在聖瑪利諾（San Marino）骨董車展參展的經典骨董車獲獎。（記者張庭瑜／攝影）

一年一度的聖瑪利諾（San Marino）骨董車展8月28日登場，展出超過400輛經典骨董車，不少華人民眾紛紛參與其中，許多民眾更是特意打扮復古向老車收藏家們致敬。

聖瑪利諾骨董車展是南加州最盛大的骨董車展，每年都在聖瑪利諾市雷西公園（Lacy Park）舉辦。展區內依照不同車系分區展出，如法拉利、藍寶堅尼、保時捷、日系車、美國奢侈車系、肌肉車等，展出年份從約1920到2018年皆有展出，讓民眾看得目不轉睛，紛紛合影留念。

主辦方以不同時代、外觀及車系原廠國作為評比標準，共頒發16個獎項，分別為最佳展示二戰前車系獎 、二戰後車系獎、最佳異國跑車獎、肌肉車編輯選擇獎、市長獎 、最佳油漆和飾面獎、巴沙迪那人道協會獎、最優雅二戰戰前汽車獎、、最優雅二戰後汽車獎、聖瑪利諾扶輪社獎、主席獎、車庫風格雜誌獎、創新與設計卓越獎、最佳超級汽車獎等。並分別頒發一、二、三等獎。

連續參展10年以上的華商吳哲芳表示，自己跟一群愛車友人在因緣際會下接觸到了聖瑪利諾車展，就直持續參賽，也都有不錯的比賽成績。對於自己今年再度拿獎，吳哲芳謙稱，只是幸運，今年參展車與自己同等級的較少，才能幸運拿獎。

在聖瑪利諾（San Marino）骨董車展展示的經典藍寶堅尼。（記者張庭瑜／攝影...
在聖瑪利諾（San Marino）骨董車展展示的經典藍寶堅尼。（記者張庭瑜／攝影）
一年一度的聖瑪利諾（San Marino）骨董車展8月28日登場，有超過400輛...
一年一度的聖瑪利諾（San Marino）骨董車展8月28日登場，有超過400輛經典骨董車參展。（記者張庭瑜／攝影）
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李興華珠寶城總裁李兆佳出展七輛法拉利。（記者張庭瑜／攝影）
李興華珠寶城總裁李兆佳出展七輛法拉利。（記者張庭瑜／攝影）

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