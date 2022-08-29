各市陸續管制租金保護租客 房東不安

洛杉磯時報報導，長期以來，租金 管制一直是保護民眾免於遭驅逐的方式，隨著加州 房地產市場火爆，租金上漲，愈來愈多的城市制定租金保護措施，卻令房東 不安。

去年，貝爾花園（Bell Gardens）居民庫里爾（Monchis Curiel）收到房東通知，三房公寓租金將從每月1200元漲到2500元。在這座城市住了30年的她，上法庭反對此一舉動並獲勝，她隨即加入租戶倡議者行列。

本月22日，市議會投票通過租金控制法，將年度租金漲幅限制在當地消費者物價指數（CPI）的50%內，即使通膨率較高，也將漲幅限制在4%。

8月1日，波莫那市議會也將租金漲幅上限設定為4%或隨CPI變化。

聖塔安那去年11月通過租金管制條例，每年租金漲幅限制在3%或CPI變化的80%。聖塔蒙尼卡選民也將在11月投票決定是否將租金漲幅限制在每年不超過3%。

一些加州房東被允許從8月1日起，將租金提高10%，這是三年前通過的AB 1482法案規定的最高年度增幅，但10%的上限，僅適用於2007年之前建造的建築，及不受租金管制限制的建築，這意味著其他房東可將租金提高更多。該法也保護在其公寓居住至少一年的租客。

加州租房者倡議組織Tenants Together執行董事Lupe Arreola表示，根據最新美國人口普查，約44%加州租屋者，將超過三分之一收入用於租金。「租金上漲跟不上工資，可能導致驅逐，這絕對是公平和社區健康安全問題」。

然公寓協會執行董事Daniel Yukelson反對租金管制，「在過去兩年多暫停驅逐，及當前在前所未有通膨壓力後，許多業主無法跟上，被迫放棄物業」。他認為租金管制法，也可能將租客鎖在租金穩定的單位，以致錯失購買自己房產的機會。