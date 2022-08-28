楊振威父親談教育 注重毅力和交友

楊振威（中）在UCLA法學院畢業時，與家人合影。（楊振威父親提供）

華裔 楊振威8月26日就任河濱縣高等法院法官，以華裔身分獲得這項任命，得來不易。其背後楊家對孩子自小成長的過程中，鍜鍊體能，培養意志力，家庭教育 夫妻同心做良好示範，都極有關係，

楊振威的父親楊極峰，年逾七旬，在獲悉愛子晉升新職，非常欣慰。他表示，針對子女的教育一定要夫妻同心，並且從小培養健康的愛好，鍛鍊意志力，結交好朋友。

他說，大兒子楊振威25歲做了律師，28歲任聯邦檢察官，現今成為河濱縣高等法院法官。小兒子楊振宇22歲洛杉磯加大 （UCLA）畢業，23歲進入洛杉磯市交通局。他與太太從來沒有在孩子教育方面因意見不合起爭執。在孩子幼年時，夫妻兩人就已對怎樣教育孩子達成一致，所以無論遇到什麼情況，大多在夫妻的掌握中。

晚餐充分溝通 也是教育

餐桌上溝通也很有必要。楊爸爸說，晚餐時一家四口邊吃邊聊，比如他談當天工作的事情，太太談一天遇到的趣事，孩子們講校園生活。溝通過程其實也是教育過程，家人能夠沒有秘密互相交流瞭解。當然孩子們漸漸長大，也有個人隱私，這時夫妻也要學會適時放手，因為孩子該教的都教了，各方面已經定型，不必太過擔心。

楊爸爸認為，父母一定要引領孩子自小培養堅定、健康的愛好，足以抵抗來自外部，如吸毒、賭博、成為幫派分子的誘惑。因為要鼓勵兩個男孩都成為獨當一面的男子漢，他為孩子購買了越野摩托車，一起到莫哈維沙漠享受騎摩托車的樂趣；並帶孩子們爬山，讓身體更強壯，意志更堅強；還有射擊，從孩子們上四、五年級時就開始玩槍，每次練習射擊，打到他們不想打為止；並讓孩子學習跆拳道參加比賽，被對手擊倒時也要堅持爬起來，和對手拚打，無論輸贏，都要培養毅力。

愛而不溺愛 該罰仍要罰

楊爸爸說，教育孩子，有時有必要恰當體罰，收效會更快。家長雖採愛的教育，但絕不是溺愛，所以為了孩子的未來，體罰需要在該罰的時候，讓孩子明白為什麼要受罰，自然對父母不會有怨言。

而在父母的家庭教育外，朋友的影響也很重要。在孩子成長中經常告訴他們，什麼樣的人可以成為好朋友，在成長中能夠交到好朋友，是一生的福氣。楊爸爸說，他的孩子們都交到好朋友，課後一起玩遊戲，共同研習，沒有上過補習班，都升入理想大學，現在都有一番事業。