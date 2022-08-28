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疫情影響賠了兩年多 中餐館賤賣 50萬賣10萬

記者啟鉻／羅蘭岡報導
南加州大合滷味餐廳業者丁女士熬過疫情餐廳虧損，又摔倒重傷。但她心態一直樂觀積極，身體恢復也快。（記者啟鉻／攝影）
南加州大合滷味餐廳業者丁女士熬過疫情餐廳虧損，又摔倒重傷。但她心態一直樂觀積極，身體恢復也快。（記者啟鉻／攝影）

自新冠肺炎疫情發生以來，很多華人餐廳都受到打擊，有的關門歇業，有的由堂吃改為外賣，還有的削減經營地點，將生意不好的店面賣掉。在南加擁有多家分店的大合滷味餐廳業者丁女士，日前忍痛降價賣掉一家分店。在餐廳受疫情影響連續虧本兩年後，她一直熬到現在，讓餐廳生意終於有了起色。但她近日在餐廳廚房幫忙時意外摔跤，導致重傷骨折。不過，她保持樂觀積極心態，身體正在康復中。

丁女士說，她的幾家連鎖店生意在疫情開始後都受到衝擊，其中位於巴沙迪那市PCC附近的分店，受影響最大。疫情前，由於學生到校上課，加上有外國學生，這家分店生意還可以；而且在經營上，她也對分店投資很大。店面原先是一家書店，她每個月支付逾8000元房租，還有其他費用，成本不少。疫情後，學生開始上網課，雖然仍有部分學生到校上課，但因為上課時間改變，不少人在家就餐後才上學。分店生意每天僅有200多元收入，一個月下來就虧2萬多元。在難以為繼之下，不得不關掉分店，非常心痛！

她說，PCC分店已經開了五年，疫情下因沒有什麼生意，虧了兩年多。於是她近日將該店賣掉。提及現在絕大多數行業生意都不好，根本不是賣店的好時機，因為餐廳賣不上好價錢，只能降價出售。「投資近50萬元的分店，最終降價至10萬元才賣掉，虧很大」。

為盡量平衡心態，她就安慰自己，PCC分店開店五年，前幾年生意不也是很好，餐廳生意哪能一直都賺錢呢！目前她把經營重心放在羅蘭岡、亞凱迪亞及爾灣加大附近的三個分店。提及爾灣加大的中國留學生減少，生意也受到影響。

丁女士表示，開始從事餐飲業時，總計有七家分店，分別位於賭城拉斯維加斯、聖蓋博等城市。現在剩下三家分店，羅蘭岡和亞凱迪亞的分店生意較好，因為都是老客人，都喜歡該店的各種美食，餐廳也不斷增加新菜品。羅蘭岡分店已經營近20年，許多老客人都成了好朋友，無論在哪裡見到，都熱情打招呼。

她的各分店自疫情以來虧了兩年多，到了今年7月才開始賺錢。雖然不多，還是令人欣喜，因為終於見到曙光。可在不久前，她到羅蘭岡分店了解經營情況時，因為生意不錯，工作人員忙不過來，她就到廚房幫廚。沒想到地面濕滑，她疏忽大意一下子滑倒了，身體重重摔在地上，導致肋骨多處骨折，醫生告知必須在家休養。

丁女士說，總算苦熬過了因疫情引起的餐廳寒冬，可當有了起色後，又發生摔跤重傷。人生就是如此，幸虧她心態一向樂觀，身體恢復也快。她說，「大風大浪經歷多了，只要樂觀向上，周圍有好朋友支持，一切都會變好的」。

疫情 羅蘭岡 爾灣加大

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