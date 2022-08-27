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中美航班熔斷 票價大漲25% 赴中旅客可經港、泰國轉機

本報記者／洛杉磯報導
製表：本報記者
製表：本報記者

中美航班因為對等原則，導致紐約和洛杉磯9月直飛中國的航班幾乎全部取消。雖然中國各大航空公司還未官宣此事，但是機票價格卻應聲大漲25%。不過華人已見怪不怪，想回國的人可以去香港泰國轉機曲線回國。

日前中國政府以新冠病例為由，暫停若干美國航空公司的航班。美國政府也迅速反制，暫停由四家中國航空公司執飛、從美國飛往中國的共26個航班， 導致廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空9月5日至28日的部分航班暫停。

文景假期票務代理Selina表示，對於美國的反制大家都很緊張，但是中國的航空公司還沒接到通知，所以26日還無法改票，機票狀態顯示正常，只能等待官方通知。但是票價卻反應及時，本來直飛機票還算便宜，現在都至少漲了25%。像廈門航空之前是4000多元，現在漲到5000元。其實中國的熔斷政策已放鬆很多，以前是有五個人確診整個航班就熔斷，現在放鬆到整個航班有4%確診才熔斷。但是在新熔斷政策出台之前熔斷太多美國的航班，引發美國政府的反制行為。

面對9月直飛航班全軍覆沒，Selina表示，之前簽證放寬，增加一些想回中國的人。現在大家只能選擇轉機，目前持中國護照去韓國和新加坡轉機都需要簽證，所以只能選擇香港和泰國，但是現在洛杉磯去香港的機票也不便宜，且很難買到。香港飛內地票價都漲到2000元，而去泰國轉機到中國，航班要進行B環健康管理。這意味著出發去中國前幾天，必須到泰國指定酒店隔離至少四天，然後回到中國再隔離。更麻煩的是洛杉磯去泰國沒有直飛，至少轉機一次。

不過對於一個月沒有直飛航班，不少華人已見怪不怪。有網友表示，這也不是第一次了，之前還緊張一下，現在進入暑期尾聲，學生已陸續開學。中美之間主要是那些緊急狀況旅客和商務旅客往返，且如今開放轉機，直飛不行至少還有轉機。

華人票務嚴先生表示，10月前紐約洛杉磯直飛航班基本上取消了，9月只有舊金山、達拉斯出發還有少量票。10月後，香港隔離三天方案還是可行，還有香港飛內地的票。如果客人覺得太貴買不到票，可考慮去泰國玩幾天。泰國完全開放，美國飛泰國基本單程經濟艙700元到800元，商務艙2000元到3000元，可直接入住航空公司指定的隔離酒店。

泰國 香港 洛杉磯

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