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南加年輕人深夜飆車居民怒 揮鐮刀對峙

記者邵敏／橙縣報導
年輕人在十字路口瘋狂飆車繞圈，表演街頭秀，甚至相互打鬥。（KTLA 5）
年輕人在十字路口瘋狂飆車繞圈，表演街頭秀，甚至相互打鬥。（KTLA 5）

南加橙縣安那罕市（Anaheim）25日凌晨發生街頭接管（street takeover）事件，年輕人在十字路口瘋狂飆車繞圈，表演街頭秀，甚至相互打鬥。被騷擾的當地居民忍無可忍，拎著鐮刀與他們當街對峙，表達憤怒與抗議。現場眾多圍觀者拍攝了當時的整個過程。

視頻來源：現場圍觀者／記者邵敏後製

8月25日（周四）午夜時分，安那罕市哈斯特街（Haster Street）和奧蘭治伍德大道（Orangewood Avenue）的十字路口，年輕人正在街頭炫耀車技。視頻顯示，他們敞開著車門，圍繞路口快速轉圈，引擎尖銳地叫囂著，汽車疾馳之處散發著濃濃煙霧。

現場圍觀人群眾多，裡三層外三層地看熱鬧，不少人拿起手中的手機拍攝瘋狂的場面，並跟著歡呼叫喊。畫面中可以看到，疾馳而過的汽車幾乎衝進人群，引得圍觀群眾尖叫並迅速後退，看上去十分危險。

被騷擾的當地居民赤膊上陣，拎著鐮刀對峙，表達憤怒與抗議。（KTLA 5）
被騷擾的當地居民赤膊上陣，拎著鐮刀對峙，表達憤怒與抗議。（KTLA 5）

「街頭接管」造成附近居民無法休息，午夜過後，視頻拍攝到當地一名男子從家中出來，他赤膊上陣，光著腳，穿著黑色短褲，手裡拿著看上去像鐮刀一樣的工具，與這些街頭接管者對峙，抗議對方深夜擾民行為。

根據相關報導，這不是當天晚上在橙縣發生的唯一一起「街頭接管」，安那罕市報告了另外兩起，而在聖塔安那市（Santa Ana）當晚也發生兩起。在聖塔安那市發生的一起事件中，當警察趕到現場時，肇事車輛已陸續離開，當局只能發出少量的傳票。

南加橙縣安那罕市（Anaheim）25日凌晨發生街頭接管事件。（KTLA 5）
南加橙縣安那罕市（Anaheim）25日凌晨發生街頭接管事件。（KTLA 5）

類似這樣的的非法街頭接管問題，一直是南加州城市文化的一部分，最近一段時間尤為普遍，深夜街頭炫耀車技中暗藏致命危機，以至於洛杉磯市警察局已將其作為管轄範圍內的優先處理事項。

警方表示，他們最近已逮捕六 人並扣押43輛汽車，阻止22次非法街頭接管事件。其中一些嫌疑人因涉嫌槍枝違規、謀殺未遂和肇事逃逸而被捕。

汽車 警察 南加

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