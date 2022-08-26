我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

亞馬遜AI賽車 新秀雲集

記者邵敏／爾灣報導
亞馬遜人工智能賽車社區公開賽20日在爾灣市舉辦，獲獎選手與頒獎嘉賓、主持及裁判合照。 （主辦方提供）
亞馬遜人工智能賽車社區公開賽20日在爾灣市舉辦，獲獎選手與頒獎嘉賓、主持及裁判合照。 （主辦方提供）

亞馬遜人工智能深度賽車（AI DeepRacer）社區公開賽，8月20日在橙縣爾灣市（Irvine）的台福教會舉辦。多名青少年參賽選手嶄露頭角，紛紛表示在實踐賽事中受益匪淺，對人工智能技術有了更深的體驗和認識。

比賽共有八名來自不同中學和大學的學生參加，他們長期在領先智慧人工智能培訓機構（LeadingAI）接受專業訓練。主教練陳德堅（Jacky Chen）在賽場強調，「參加比賽的車其實是自己在跑，選手只是控制加速和減速這些賽車」。

陳德堅介紹，本次賽事中的亞馬遜人工智能無人駕駛小車，是一款1：18的全自動智能車，能夠通過攝像頭和雷射雷達查看賽道，選手們提前訓練各自的人工智能模型，通過控制小車的油門和方向盤，讓其正確判斷方位，從而靈活賽跑。

雖然選手賽前已對自己的模型進行無數次的訓練與調試，但比賽當天的光線、賽道的平整度等因素，都會影響賽事進展，需要參賽者即時應變，因而每一秒鐘都是贏得比賽的關鍵，即時止損、調整策略是成功者必備的能力。

冠軍林子祐（Timothy Lin）表示，通過比賽，學會瞭如何用手中的速度控制器適應環境，不斷調整，「我知道必須在轉彎時放慢速度，但找到能讓賽車以最快速度轉彎的平衡，是不小的挑戰，我花了近三圈才找到那個速度」。林子祐是電腦科學專業學生，將繼續深入探索人工智能和機器學習（Machine Learning）。

14歲選手Henry Kong獲得第二名，他希望能深入學習深度賽車及相關的人工智能技術，並將其應用到現實世界中。他一直很羨慕亞馬遜、特斯拉和 SpaceX 的工程師，「他們研發的產品可以提高生活品質，這就是我學習人工智能的動力」。

斬獲第三名的選手翁弘逸（Allen Weng），比賽一開始並不順利，小車在最初應對彎道時表現不佳。翁弘逸當機立斷，決定更換模型，在剩餘的比賽時間裡，另一模型的小車逐漸找回自己的節奏，直行、轉彎、加速，賽車最終突破八圈，鎖定獎杯。

創辦於2019年的LeadingAI，致力於培養孩子們對人工智能和相關應用的興趣，比如自動駕駛汽車、智能家居等，並給學生提供實踐和參加比賽的機會。所培訓的學生梁健煒（Nathan Liang）在8月18日的亞馬遜高峰會人工智能賽車比賽中，以9.47秒的最快圈速，打破現場比賽的世界紀錄，勝過眾多電腦行業的高手和專家。

亞馬遜人工智能賽車社區公開賽20日在爾灣市舉辦，共有八名來自不同中學和大學的學生...
亞馬遜人工智能賽車社區公開賽20日在爾灣市舉辦，共有八名來自不同中學和大學的學生參加。（主辦方提供）

人工智能 賽車 亞馬遜

上一則

千橡區康谷華協中華文化日 9月10日登場

下一則

利率推升、房價續高 灣區房屋負擔能力下降

延伸閱讀

華裔生陳心洋「哈佛」4年洗禮 邁向學者路

華裔生陳心洋「哈佛」4年洗禮 邁向學者路
Peloton進駐亞馬遜 賣健身器材

Peloton進駐亞馬遜 賣健身器材
前途無望 亞馬遜遠距醫療服務Amazon Care年底前收攤

前途無望 亞馬遜遠距醫療服務Amazon Care年底前收攤
亞馬遜擴大事業版圖 也收集了更多顧客隱私

亞馬遜擴大事業版圖 也收集了更多顧客隱私
亞馬遜提案 擬在威廉王子郡建數據中心

亞馬遜提案 擬在威廉王子郡建數據中心
從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣