我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

卡戴珊、史特龍等南加名人不甩節水令 用水大超標

編譯組／綜合報導
隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）
隱藏谷鳥瞰圖。（取自justluxe.com）

金・卡戴珊（Kim Kardashian）、凱文・哈特（Kevin Hart）、席維斯・史特龍（Sylvester Stallone）、韋德（Dwyane Wade）除了是名人之外，也是用水大戶，在加州持續乾旱、全民努力節水之際，他們位於洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）的宅邸卻持續超標100%、200%，甚至更多，再度引發媒體撻伐。

聖費南度谷的卡拉巴薩斯（Calabasas）、隱藏谷（Hidden Hills）名流群聚，負責當地供水的拉斯維根斯水務局（Las Virgenes Municipal Water District）客戶總數7.5萬人，但2000名左右的「少數人」卻每月用水超標150%以上，雖然20多戶已被裝了節水閥，但其他「大戶」現階段還是只在告知階段，通知期滿才會真的安裝節水閥。

拉斯維根斯水務局2021年底就開始節水令，2022年6月1日進入第三階段節水，代表用水必須比過往減少50%，戶外澆灌一周只限一天，每次不得超過八分鐘。不過，洛杉磯時報透過資訊公開法取得的紀錄，仍發現許多「大戶」在5、6月間的用水是大用特用。

NBA退役球星韋德（Dwyane Wade）價值1800萬元的隱藏谷豪宅，6月用水達9萬加侖，超標1400%。不過如同他聲明所說，這個數字已經比5月好很多了，當月用水超量48.9萬加侖，是水務局第一大用戶。韋德夫婦的聲明還說，他們的泳池出了問題，因此已盡可能地改善了，接下來還會努力改善以符合標準。

史特龍宅邸用水超標已經不是新聞了，但他的律師向來主張，莊園內有500多棵成年老樹，如果不澆灌就會枯死。不過根據資料，史特龍價值1,800萬元、占地2.26英畝的隱藏谷莊園，6月用水還是超標533%，即23萬加侖，而且比5月的19.5萬加侖多。

另外，影星哈特在卡拉巴薩斯占地26英畝的莊園，6月用水超標11.7萬加侖，也就是519%。金・卡戴珊名下的兩棟隱藏谷宅邸6月合計超標23.2萬加侖。大姊考特妮・卡戴珊（Kourtney Kardashian）在卡拉巴薩斯的1.86英畝宅邸同樣超用10.1萬加侖。

拉斯維根斯水務局發言人Mike McNutt表示，他們已經要求大戶改變住宅環境，但是畢竟不可能一夕之間說變就變，「這不是幫大戶找藉口，而是事實」。而且，相對於2021年6月，拉斯維根斯每人每天平均用水261加侖，2022年6月已降到170加侖，比2020年6月少37%，「因此依照省水的同樣思路，我們的客戶真的已經做得很好了」。

加州州長紐森確實要求加州居民，在2022年每月用水要少於2020年同期的15%，但是拉斯維根斯一戶的用水量往往等於一般民眾兩到三戶的用水量，以此邏輯推斷拉斯維根斯用戶努力省水，似乎有點強詞奪理。

NBA退役球星韋德（Dwyane Wade）。（韋德臉書下載）
NBA退役球星韋德（Dwyane Wade）。（韋德臉書下載）
電影明星席維斯・史特龍（Sylvester Stallone）。（史特龍的推特視...
電影明星席維斯・史特龍（Sylvester Stallone）。（史特龍的推特視頻翻拍）
電視名人、名媛、演員、商人及模特兒：金・卡戴珊（Kim Kardashian）。...
電視名人、名媛、演員、商人及模特兒：金・卡戴珊（Kim Kardashian）。（金・卡戴珊臉書下載）
美國男演員和喜劇演員凱文・哈特（Kevin Hart）。（哈特的推特下載）
美國男演員和喜劇演員凱文・哈特（Kevin Hart）。（哈特的推特下載）

加州 洛杉磯 紐森

上一則

家庭醫師鄧嘉猷 關注治安環保

下一則

南加州聖伯納汀諾縣高地市最大房建案 開工

延伸閱讀

為何南加這些大腕不在乎節水令？ 水局竟還替他們說情

為何南加這些大腕不在乎節水令？ 水局竟還替他們說情
英相候選人承諾 解密更多不利俄及惡意國家情報

英相候選人承諾 解密更多不利俄及惡意國家情報
英通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比

英通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比
FBI突襲寓所 川普擬提告：損及憲法第四修正案權利

FBI突襲寓所 川普擬提告：損及憲法第四修正案權利
無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

無視習禁令 7香港高官海外置產 「愛國只是工作？」

英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣