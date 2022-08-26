「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板

這個神祕的戶外廣告看板出現在舊金山Folsom Street和七街交叉口，警告加州人不要搬到德州。（電視新聞截圖）

在大量居民因為難以忍受加州 的高犯罪率和高生活成本搬離加州後，一個神祕的戶外廣告看板出現在灣區和洛杉磯，警告人們不要搬到德州 。

這個廣告的標語寫著：「德州奇蹟已在烏瓦德（Uvalde）死去。不要搬到德州。不要惹德州！」

德州烏瓦德羅布小學（Robb Elementary School）今年5月24日發生大規模槍擊案，造成19名小學生和2名教師身亡，是美國十年來死亡人數最多的校園槍擊案。

「德州奇蹟」（Texas Miracle）指的是前州長培瑞（Rick Perry）對德州監管模式的讚美之詞，因為這個模式幫助德州度過經濟大衰退。「不要惹德州」（Don‘t mess with Texas）則是德州受歡迎的一句座右銘，源自1980年代的反垃圾運動。

民眾表示，他們看到這個廣告看板在舊金山 和洛杉磯出現，但不知道是誰刊登的。舊金山的看板出現在Folsom Street和七街交叉口，這個看板位置是由FoxPoint Media負責出租。

這個廣告證實了的確有大量加州人搬到德州。根據德州房地產研究中心（Texas Real Estate Research Center）的研究，德州每十個移居者中，就有一個來自加州。加州去年因為人口流失而失去一席國會席位，德州則增加兩席。

最近的統計數據顯示，在新冠疫情期間，美國一些州來自加州的遷入人口的確有增加，其中以德州最受加州人青睞。近年，加州包括Tesla和甲骨文在內的多家大企業紛紛把總部遷往德州，可能因此推動了這一趨勢。

一名Reddit用戶問：「是德州買廣告阻止加州人搬到德州，以免把德州變藍嗎？」另一名網友表示，這則廣告提到烏瓦德血案，利用悲劇為自己謀利，是「最令人作嘔的政治宣傳」。SF Gate則指出，隨著加州州長紐森（Gavin Newsom）和德州州長艾伯特（Greg Abbott）不斷在媒體上針峰相對，兩人之間的競爭已經達到新高度。