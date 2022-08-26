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消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

賭城消費禮品展 中國商家減5成 洛杉磯華商把握契機

本報記者／賭城報導
西區展廳大量商家展示尾貨，商品種類繁多。（本報記者／賭城攝影）
西區展廳大量商家展示尾貨，商品種類繁多。（本報記者／賭城攝影）

2022年美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會（ASD Market Week）8月21日至24日，在賭城會展中心（Las Vegas Convention Center）展開，吸引了數以萬計的商家參展，但受疫情和中美關係影響，參展的中國大陸商家大減。

這次展會的海外參展區規模縮減明顯。廣州商家王先生表示，往年展會，海外工廠這一區塊都是中國大陸商家主導，各類產品無所不有，今年參展的中國商家起碼少了50%，整個海外展區面積也遠不如以往。今年參展的大多是來自義烏、寧波及深圳等幾個港口城市的商家，而且往年都是商家老闆參加，但今年不少商家的老闆無法親臨現場，大多找美國代理參加。

但是，找代理缺乏積極性，不少代理熱情度不高，只是完成商家對參展要求，有客戶來詢問，就登記個人信息，完成任務。一些代理甚至對自家產品的類目和價格都不太了解，展區的樣品也只有簡單幾種，很多樣品只能提供圖片參考。往年參展老闆親自參與，不僅能發現新客戶買家和熟悉市場需求，也能在展會上認識同行，拓展資源和渠道。

相比之下，今年海外展區參展的南韓商家抓住商機，獨占鰲頭，主打產品大多為美妝類和生活用品，商家熱情度很高，一名做化妝品生意的南韓商家表示，產品在亞洲市場已成型，目前正擴展北美市場，希望能通過展會認識更多的北美分銷商。

展會還有現金交易區，產品以珠寶首飾和禮品居多，擺放了大量現貨，商家根據需求交易商品。該區能看見不少華商身影，很多精緻的首飾擺件價格都很親民，五元一件、十元三件，忙得不亦樂乎，藉此機會賺上一筆。

在西區展廳，商品「百花齊放」，禮品、玩具、工藝品、家居用品應有盡有。很多商家是來處理尾貨（close out），大多是商家用來清倉囤貨或過時產品，都是清倉價。雖然相比熱門產品的市場競爭力不強，但價格優勢也深受行業買家青睞。來自安大略牧場（Ontario Ranch）專做尾貨生意的商家表示，做這行已好幾年，這段時間的船運價格有明顯下降，根據自家產品的利潤點，現在一個貨櫃的產品即使以市場價賣一半，再以尾貨價處理一半都有得賺，剛好藉此機會把囤貨銷售出去，減輕部分庫存。

西區展廳還有一批專門做海外倉或者獨立站的商家，也在藉助展會尋找分銷商，其中不少從洛杉磯過來的商家。艾爾蒙地（El Monte）的陳先生表示，在艾爾蒙地經營一家海外倉，主打兒童電動車玩具，都是和各大汽車廠商購買了品牌專利才能生產銷售。這次參展也認識很多有需求的買家，希望能達成合作，擴大銷售規模。

展會還開放線下課程，比如教大家如何計算利潤率、如何在亞馬遜上推出產品，還有亞馬遜FBA報銷指南等。一些熱門話題深受互聯網電商行業人的喜歡，大家也藉此機會學習行業知識，避免踩雷。

今年受到疫情和中美關係的影響，海外工廠區域參展的中國大陸商家大幅度減少。（本報記...
今年受到疫情和中美關係的影響，海外工廠區域參展的中國大陸商家大幅度減少。（本報記者／賭城攝影）
西區展廳，商品「百花齊放」，禮品、玩具、工藝品、家居用品應有盡有。（本報記者／賭...
西區展廳，商品「百花齊放」，禮品、玩具、工藝品、家居用品應有盡有。（本報記者／賭城攝影）
2022年美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會在賭城會展中心展開，吸引了數以萬計的商...
2022年美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會在賭城會展中心展開，吸引了數以萬計的商家前來參展。（本報記者／賭城攝影）

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