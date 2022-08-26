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南加州華人華僑聯合總會 紀念華人日

記者張宏／洛杉磯報導
南加州華人華僑聯合總會為慶祝成立三周年，18日舉辦活動慶祝「美國華人日」。（ 記者張宏／攝影）
南加州華人華僑聯合總會為慶祝成立三周年，18日舉辦活動慶祝「美國華人日」。（ 記者張宏／攝影）

加州華人華僑聯合總會為慶祝成立三周年，18日以彭澎感恩演唱會的形式慶祝「美國華人日」，當晚近300名嘉賓雲集一起慶祝華人的節日。

南僑總會長蔡成華表示，一個多世紀以來華人在美國的奮鬥、創業、成長和發展。1882年聯邦通過的排華法案直至1943年才撤銷，華人的生存備受歧視。現在美國亞裔有2140萬人，華人佔37%，加州也是全美華人比率最高的州，除東南亞之外，美國成了華人移民最多的居住國。華人的勤奮努力和耕耘，中國的崛起和強大，都讓旅美華人挺直了腰板，今非昔比。

他說，2019年9月3日加州議會通過了華人眾議員陳立德的提案，將每年的10月23日確定為法定假日「美國華人日」，具有劃時代意義的事件。這不僅增強了華人移民的根源感和自豪感，也將成為華人移民歷史寶貴的文化遺產，更是對華人為美國社會所做貢獻的肯定。希望通過這樣的文化活動來傳播訊息，引發華人和主流社會的關注。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事王琦代表總領館對南僑總會成立三周年致以誠摯祝賀，「美國華人日」對旅居美國的華人移民有著重大的意義。

南加州男高音歌手、美中文化交流促進會執行會長彭澎，用歌聲表達自己對節日的祝賀。他演唱了「故鄉的雲」、「貝加爾湖畔」等膾炙人口的歌曲，贏得陣陣掌聲。演出嘉賓，京劇表演藝術家張沁萍、二胡演奏家項勤、 優優劇團藝術總監伊凰等也獻上了精彩演出。

當晚中國駐洛杉磯總領館僑務領事路君燮、加州眾議員方樹強、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市市長丁言喻、蒙特利公園市前市長林達堅等近300人應邀出席。

華人 加州 移民

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