選名校讀錯系 性價比低不划算

加州名校雲集，有全美最好的公立大學也有史丹福大學（Standford University）、南加州大學（USC）等頂尖私立大學。（美聯社）

加州名校雲集，有全美最好的公立大學也有史丹福大學（Standford University）、南加州大學 （USC）等頂尖私立大學。但有學生表示，因為學費和生活費昂貴，以及專業不實用等原因「踩雷」，他們從這些加州名校畢業後發現，性價比很低，還不如去外州的普通大學讀書。

目前在南加州大學新聞系讀本科的華裔學生Tina，一年學費7萬美元。除了學費之外，每年還要花費500元購買學校停車位。Tina說，新聞專業學生每人必備一台筆記本電腦，還要花錢買課本，都是一筆不小的開支。

除了學雜費，Tina在學校附近租了一間房子，加上車貸、保險，一個月的生活費要3000多美元。Tina是加州居民，學費已經比外州學生和留學生省很大，但總開銷依然可觀。為了減輕花費負擔，她在暑期打兩份工，一是在麵包店打工，二是在一家公司做文員。

Tina開始讀大四，很快面臨就業問題，一查新聞行業的薪資傻了眼。根據薪資分析公司PayScale網站顯示，全美記者一年平均薪資只有4.6萬元，相當於一學期學費的二分之一。這讓她不禁懷疑，自己努力學習辛苦打工，為了讀名校究竟值不值得？

至於國際留學生在加州的開銷更大。留學生沒有加州居民的學費優惠待遇，獎學金、助學金基本沒份，都是在「全價」讀大學。

中國留學生 有不少人選擇電腦工程、會計等技術性較強的專業，畢業後年薪有7、8萬元，進入大型科技公司年薪有10萬左右，工作幾年可以賺回學費。但是，也有很大一部分留學生讀商科、文科、設計等專業，畢業後在美國不容易找到工作，願意贊助工作簽證的更是少之又少，而且，這類專業的薪資比不上學工程專業的畢業生。

加州留學成本高，連海關都覺得咋舌。一名在南加大 商學院念完本科和研究生的吳同學就曾在海關被詢問，你在南加大念本科和研究生，你在家難道是住大別墅和開蘭寶堅尼嗎？

對此，有留學生表示，在加州讀名校的文科類專業，還不如去其他州讀普通大學的相同專業，畢業後找工作境況與讀加州名校差不多，花費還不及一半。

不過也有人表示，讀名校不僅是因為教育資源優良，還有師生校友的人脈。來名校讀書，可以與在各大公司、機構工作的校友建立聯繫，拓展職業道路。這可是普通大學畢業生無法企及的人脈資源。