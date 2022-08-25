中東夫婦送假金 華人長者勞力士表險被搶

孫先生展示了對方用來騙他的戒指和金色項鍊。（記者張宏／攝影）

華人社區再爆用假首飾換真金的案件，只不過這次更戲劇化。八旬華人長者日前在停車場遭人搭訕，一對看來像是中東人的夫婦又送錢又送杜拜「黃金」，其實醉翁之意只在他手上的勞力士金表！幸虧華人長者手急眼快，不僅保住金表，還奪得其騙人的道具首飾。

影音來源：記者張宏

華人長者孫先生（化名）23日專程從范奈司（Van Nuys）來到世界日報洛杉磯 分社。他表示，他日前從范奈司當地的華人超市 停車場出來，準備去附近的銀行。結果碰到一輛車停在他車子左邊，車上坐著一對50歲左右看來像是中東裔的男女。女子詢問他去高速公路怎麼走，孫先生問對方要去哪條高速公路。對方告知後，孫先生告訴他們如何去高速公路。

那名女子連身道謝，孫先生看到女子手上戴著一枚藍色寶石戒指，和自己收藏的一枚很像，就問對方戒指上的寶石是真是假。沒想到這名女子直接褪下戒指交給孫先生，之後還拿了20元紙鈔給他。孫先生一時間不知道對方要做什麼，在那其間那名女子還打開車子後備箱，拿出一堆金光閃閃的項鍊。她說，他們來自杜拜，那邊金子很多。

孫先生說，以後都不敢戴勞力士表出門了。（記者張宏／攝影）

女子一邊說一邊要往孫先生的手裡塞，孫先生說，當時他左手拿著20元錢和戒指，只有右手空著，看對方要塞這些金色項鍊給他，他直接用右手推遲表示拒絕。那名女子於是雙手捧著這些項鍊，直接朝孫先生手臂上的勞力士金表抓過來。

孫先生的勞力士手表表帶在掙扎中有些變形。（記者張宏／攝影）

孫先生說，他雖然80歲，但是反應很快，當下一反手掙脫對方箝制，對方見沒有得手就上車跑了。他後悔沒有記住對方的車牌號碼，慶幸自己反應及時，金表沒有被搶走，不過表帶也在掙扎時有些變形。他事後回想，對方種種造作，就是圖謀他手上的名表。看來以後出門手上不能戴著表，只能放在口袋裡。

孫先生還展示了對方用來騙他的戒指和金色項鍊，這些明顯都是廉價首飾，但乍一看很唬人。他說，以前常在報上看到有人用假首飾騙人，自己親身經歷才明白其利害的地方。如果當時車上男子也下來一起搶他的表，他未必能成功逃脫。他提醒大家要警惕這種湊上來的陌生人。