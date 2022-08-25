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華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

記者王若然陳開、朱敏梓／洛杉磯報導
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

有「小台北」之稱的南加蒙特利公園市（Monterey Pak），日前發生一起讓人瞠目結舌的事；一位華人女性當街赤裸全身，還躺在地上，朝警員做出張開兩條大腿不雅觀的動作。事件起因究竟為何？世報記者走訪了蒙市警局和社區一探究竟，。

就在8月19日，一段不雅視頻在社交媒體上炸開了鍋，這段視頻顯示，一名華人女性在熾熱的陽光下赤裸全身，舉起雙手高呼「我是中國人」、「全世界全是中國的」。根據事發後警方趕到現場的照片顯示，該華女當著一名蒙特利公園市男警員的面，躺在地上、高舉雙腿，做出疑似不雅動作。

根據蒙特利公園市警局紀錄，事發在8月13日早上8時零8分，地點是紐馬克東街（East Newmark Ave）一棟民宅，當時共出動五名警員。警員紀錄顯示，當時有一名60多歲女性裸身躺在居民房前的院子，現場還發現一支手機。警方表示，這名女子背後有紅色燙傷痕跡，需要醫療協助。 8時50分，這名女子被警車帶走。當天上午11時，裸體女子的兒子到達警局，處理離開警局相關事宜。

一華人女性赤裸全身。（取材自推特）
一華人女性赤裸全身。（取材自推特）

一位爆料人在推特發帖表示，當天這名女子走路路過一家門口，這家女主人出門倒車，此女倒地想碰瓷，於是這家女主人下車跟碰瓷女說，「我車沒碰到你，我門口有視頻」，此女一聽馬上威脅對方說，「我知道你住這裡我饒不了妳」，之後這家女主人報警，警察來了以後此女便將衣服脫光耍潑，最後被警察帶走。不過這個說法並未經過警方證實。

記者走訪事件發生地後發現，事情發生地四周都是居民住宅區。事件發生在紐馬克東街上，靠近阿罕布拉大街交界處。事發地隔壁的一名西裔女子表示，當時目擊這一事件，她記得有名裸女躺在地上，來了很多輛警車。這名裸女最後被警方帶走，但她不知道發生了什麼。住在事發地附近的華人表示，那天他聽到外面的打鬥聲，於是出門查看，看到這名裸女和另一名亞裔女性發生衝突，之後有一名西裔女性把雙方拉開。至於雙方為何發生打鬥，他也不太清楚。

針對此事，有民眾疑問在公共場所裸體是否違法？根據加州法律，在公共區域裸體違法。也有民眾猜測該名女子是否患有精神疾病，唯目前這些都不得而知。至於這名裸身女子如何出現在大街上，當時到底發生什麼事，記者三次致電蒙市警局當班警員，截稿前都未收到回應，世報將繼續關注此事進展。

華人 蒙特利公園 警察

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