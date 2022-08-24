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加州移民 中國第三 台灣第十

洛杉磯訊
加州外來移民中，中國排名第三，台灣第十。（Pexels）
加州外來移民中，中國排名第三，台灣第十。（Pexels）

美國是移民國家，加州也充滿了來自全球各地的移民。根據Stacker網站統計，加州移民中，最多的是來自墨西哥，中國排名第三，台灣排名第十。

該網站以2020年統計，跨度為五年的加州人口組成為依據，進行了移民排名統計。數據顯示，加州有來自中國的移民67萬7052人，占比6.5%。全國來看，同期有218萬4189名中國移民，占比外國移民的4.9%，全美來看中國是第三大移民國。

加州及美國移民最多的國家／地區排行。
加州及美國移民最多的國家／地區排行。

排名第十的是台灣。五年間有17萬9758台灣移民，占比1.7%。全國有37萬8942名台灣移民，移民總數中占比0.9%，是全美第25大移民國。

加州移民中，香港移民占比也很高，排名第13。加州有10萬3123名香港移民，占比1%，全國占比0.5%，全國排名38。

加州移民中，最大移民國為墨西哥，有396萬2910名墨西哥移民，占比37.9%。在全美，墨西哥也是第一大移民國，占美國移民總人口24%。

在加州移民中，不少亞洲國家都上榜，包括排名第二的菲律賓，第四名的越南，第五名的印度，第七名的南韓，第九名的伊朗等。

移民 加州 墨西哥

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