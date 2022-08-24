加州暴力犯罪 洛縣第五高 橙縣最低

加州10縣暴力犯罪率數據披露，南加橙縣最安全。(Unsplash.com）

加州 是出名的陽光之州，但也有陰暗面，其人均暴力犯罪 率在美國排名第16。事實上，加州每個地方都面對著不同的治安情況，某些司法管轄區的暴力犯罪明顯比其他地方多，其中南加橙縣 的犯罪率相對最低，是全加州最安全的司法管轄區之一。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）根據犯罪統計數據，計算出2019年加州所有縣的人均暴力犯罪率，該機構網站上提供的美國聯邦調查局（FBI）犯罪報告是從2019年開始，這些暴力犯罪包括謀殺、強姦、搶劫和嚴重襲擊等。

加州10縣暴力犯罪率數據。

加州十個縣中，每10萬名居民的人均犯罪率各不相同。加州總體暴力犯罪率是436.5，其中聖荷昆縣（San Joaquin County）最高，暴力犯罪率是777.5，其次是舊金山縣，每10萬人的暴力犯罪率是683.7。洛杉磯縣的暴力犯罪率553.9，在全州排名第五高，南加橙縣相對較低， 暴力犯罪率212.9，是該州最安全的司法管轄區之一，聖地牙哥縣341.6，排名第八。

在這些類別各異的暴力犯罪中，加州每10萬名居民的謀殺犯罪率是4.2，其中寇恩縣（Kern County）最高， 謀殺犯罪率達到9.2。洛杉磯縣是5.0，位居中間，聖地牙哥縣是 2.6，排名靠後，橙縣是1.8，同樣是全加州謀殺犯罪率最低的一個縣。

加州每10萬居民的強姦犯罪率是37.1，寇恩縣同樣排名第一，強姦犯罪率達到50.1，洛杉磯縣40.9，聖地牙哥縣 33.1，橙縣28.0，十個州中位居第八。

對於搶劫案件來說，舊金山是加州此類案件最猖獗的地方。全州搶劫犯罪率是131.1，舊金山高達356.1，遙遙領先其他各縣。洛杉磯縣是182.7，聖地牙哥縣86.5，橙縣還是排名最低，搶劫犯罪率69.2。

此外，在嚴重襲擊案件中，加州犯罪率是263.9，排名最高的縣是聖荷昆，達到527.9，洛杉磯縣325.3，聖地牙哥縣219.3。橙縣嚴重襲擊率是113.9，排名最低，是最安全的司法管轄區之一。