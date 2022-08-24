我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

加州暴力犯罪 洛縣第五高 橙縣最低

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州10縣暴力犯罪率數據披露，南加橙縣最安全。(Unsplash.com）
加州10縣暴力犯罪率數據披露，南加橙縣最安全。(Unsplash.com）

加州是出名的陽光之州，但也有陰暗面，其人均暴力犯罪率在美國排名第16。事實上，加州每個地方都面對著不同的治安情況，某些司法管轄區的暴力犯罪明顯比其他地方多，其中南加橙縣的犯罪率相對最低，是全加州最安全的司法管轄區之一。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）根據犯罪統計數據，計算出2019年加州所有縣的人均暴力犯罪率，該機構網站上提供的美國聯邦調查局（FBI）犯罪報告是從2019年開始，這些暴力犯罪包括謀殺、強姦、搶劫和嚴重襲擊等。

加州10縣暴力犯罪率數據。
加州10縣暴力犯罪率數據。

加州十個縣中，每10萬名居民的人均犯罪率各不相同。加州總體暴力犯罪率是436.5，其中聖荷昆縣（San Joaquin County）最高，暴力犯罪率是777.5，其次是舊金山縣，每10萬人的暴力犯罪率是683.7。洛杉磯縣的暴力犯罪率553.9，在全州排名第五高，南加橙縣相對較低， 暴力犯罪率212.9，是該州最安全的司法管轄區之一，聖地牙哥縣341.6，排名第八。

在這些類別各異的暴力犯罪中，加州每10萬名居民的謀殺犯罪率是4.2，其中寇恩縣（Kern County）最高， 謀殺犯罪率達到9.2。洛杉磯縣是5.0，位居中間，聖地牙哥縣是 2.6，排名靠後，橙縣是1.8，同樣是全加州謀殺犯罪率最低的一個縣。

加州每10萬居民的強姦犯罪率是37.1，寇恩縣同樣排名第一，強姦犯罪率達到50.1，洛杉磯縣40.9，聖地牙哥縣 33.1，橙縣28.0，十個州中位居第八。

對於搶劫案件來說，舊金山是加州此類案件最猖獗的地方。全州搶劫犯罪率是131.1，舊金山高達356.1，遙遙領先其他各縣。洛杉磯縣是182.7，聖地牙哥縣86.5，橙縣還是排名最低，搶劫犯罪率69.2。

此外，在嚴重襲擊案件中，加州犯罪率是263.9，排名最高的縣是聖荷昆，達到527.9，洛杉磯縣325.3，聖地牙哥縣219.3。橙縣嚴重襲擊率是113.9，排名最低，是最安全的司法管轄區之一。

加州 暴力犯罪 橙縣

上一則

加州移民 中國第三 台灣第十

下一則

加州州長紐森穩連任 但逾半認走錯方向

延伸閱讀

紐森民調52% 共和黨想贏得加州州長「只能靠神蹟」

紐森民調52% 共和黨想贏得加州州長「只能靠神蹟」
毒品注射站遭否決 李少敏：不該再有毒品合法化的提案

毒品注射站遭否決 李少敏：不該再有毒品合法化的提案
Omicron新的子變種BA.4.6和BA.2.75在加州出現

Omicron新的子變種BA.4.6和BA.2.75在加州出現
洛杉磯、舊金山等加州都會區設毒品注射站 紐森否決

洛杉磯、舊金山等加州都會區設毒品注射站 紐森否決
加州租屋 洛杉磯1居室月均價1605元 舊金山最貴

加州租屋 洛杉磯1居室月均價1605元 舊金山最貴
新聞辭典／SB 57 管理吸毒與鼓勵吸毒之爭

新聞辭典／SB 57 管理吸毒與鼓勵吸毒之爭

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34
南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治