史丹福大學水政策專家：利用大自然力量 應對氣候挑戰

史丹福大學學者馬庫斯建議，基於自然的解決方案，可以為人類和生態系統實現多重利益，幫助人們應對氣候變化。（取自史丹福大學官網）

今年夏天，美國西部的水庫水位在嚴重的乾旱中觸底，從丹佛（Denver）到洛杉磯 的供水受到威脅，並威脅到其間數百萬英畝的農田。

水資源政策專家、史丹福大學 學者、加州 前高級水務官員馬庫斯 (Felicia Marcus) 近日在史丹福大學，討論了利用大自然力量應對水和氣候危機的可行性。她說，基於自然的解決方案，可以為人類和生態系統實現多重利益，幫助人們應對氣候變化。

馬庫斯最近對科羅拉多河流域各州的水資源解決方案進行研究，例如恢復海狸棲息地以增加供水、降低森林火災的嚴重性，做好碳隔離。這項未經同行評審的研究結果，已發布在史丹福大學西部水項目（Water in the West Program）上。

馬庫斯並肯定洛杉磯的一項作法，即每年投入3億元將水從防洪渠道轉移到綠地，當水滲入地下時，它會補充地下水位；流出的水在流向海洋之前，經過土壤和植物時會被淨化，讓當地的水資源得以被更有彈性地使用，並為城市帶來更清潔的海灘。

馬庫斯表示，通過戰略性地恢復森林，保護能夠吸收更多碳的大樹，以預防下游水庫和水域積聚泥漿和毒素。她建議政府，通過創造自然防火帶和增加生物多樣性的方式恢復草地；並希望制定更科學的森林管理制度，保護人們的生命和財產安全，同時防止火災釋放的大量碳。

馬庫斯說，海狸這種動物也能成為人類應對危機的幫手。這種動物為了在水下創造安全的避風港而建造水壩，是大自然的小工程師。海狸建造的水壩，也會減緩和擴散水流，使草地、沼澤和濕地能夠自然形成，並作為天然防火帶。