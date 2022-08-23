洛縣7月就業人數449萬 就業率恢復至疫前97%

洛杉磯縣7月份就業人數較6月減少2.45萬人，就業率大約是新冠大流行前的 97%。（Getty Images）

根據加州最新就業 數據，7月洛杉磯就業人數為449萬，比去年同月增加約4%，但仍比2020年2月、新冠疫情 爆發前減少10.45萬人。就洛杉磯縣而言，7月就業率大約是新冠疫情大流行前水平的97%。

與6月相較，7月就業人數略為下降2.45萬人，約0.5%，主因是政府工作人員在休假。由於學校放暑假，該行業的就業人數減少了4.44萬人。受季節性波動因素影響，洛縣 政府工作崗位占大流行前的88%。

在過去一年多中，洛縣經歷了就業市場的瘋狂期。在2022年的前六個月，洛縣招聘速度為每月增加6117人。在2021年，隨著經濟復甦，就業以每月2萬5575人的速度增長。對比之下，在2018至2019年，每月增長的就業人數約4700人。

不穩定的就業反彈，成功地降低了失業率，洛杉磯7月失業率為5%，6月為5.2%，一年前同期為9.6%。儘管如此，失業率仍高於2020年2月的4.3%。

從各個行業看，就業情況不盡相同。從運輸／倉儲行業來看，就業人數是疫情前的107%，共有21.39萬人，比2020年2月增加1.35萬人。此外，7月增加600個就業崗位，而復甦期間每月增加1100個。另一較興盛的行業是醫療保健、個人服務行業，就業人數是疫情前的102%，工作崗位有74.15萬人。

在商業服務行業方面，就業人數是疫情前的102%，共有66.39萬人。零售業共有41.71萬人，是疫情前就業人數的101%。

一些行業就業情況蓬勃發展，但在另一些行業中，就業情況卻不如從前。以建築、房地產、金融行業為例，就業水平是疫情前的99%，共有32.53萬人。製造業就業人數共有32.08萬人，是疫情前的95%，與2020年2月相比，減少1.71萬人。

餐飲行業方面，就業水平是疫情前的94%，共有37.23萬人，比2020年2月減少2.56萬個。在藝術、娛樂和休閒行業，就業水平是大流行前的92%，就業人數9.05萬。

根據統計，7月南加地區就業人數為781萬人，較6月減少2.29萬 人，比2020年2 月減少8.48萬人，失業率為4.35%，略低於6月的4.48%。